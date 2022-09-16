Власти: в Кривом Роге пытаются избежать техногенной катастрофы

16 сентября 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

В Кривом Роге ликвидируют последствия ракетного удара Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экстренные службы устраняют разрушения на гидротехнических сооружениях в Кривом Роге, чтобы не допустить техногенной катастрофы. Об этом заявил глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Валентин Резниченко. «Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия „прилетов“. Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу», — написал Резниченко в своем telegram-канале. Ранее в офисе президента Украины заявили о ракетном ударе по Кривому Рогу и попадании по гидротехническому сооружению. По словам мэра города Александра Вилкула, также ракетный удар пришелся на промышленное предприятие, но потерь не зафиксировано, сообщает RT. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, а также поражение объектов военной инфраструктуры.

Экстренные службы устраняют разрушения на гидротехнических сооружениях в Кривом Роге, чтобы не допустить техногенной катастрофы. Об этом заявил глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Валентин Резниченко. «Серьезные разрушения гидротехнических сооружений. Спасатели и аварийные службы уже ликвидируют последствия „прилетов“. Делают все, чтобы предотвратить техногенную катастрофу», — написал Резниченко в своем telegram-канале. Ранее в офисе президента Украины заявили о ракетном ударе по Кривому Рогу и попадании по гидротехническому сооружению. По словам мэра города Александра Вилкула, также ракетный удар пришелся на промышленное предприятие, но потерь не зафиксировано, сообщает RT. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, а также поражение объектов военной инфраструктуры.