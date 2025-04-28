Путин дал иностранцам еще полгода, чтобы узаконить свое положение в РФ

Путин продлил срок легализации нелегалов
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По указу Путина, срок для узаконивания иностранными гражданами своего положения в РФ продлен до 10 сентября 2025 года
По указу Путина, срок для узаконивания иностранными гражданами своего положения в РФ продлен до 10 сентября 2025 года Фото:

Период, отведенный для легализации правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России, продлен еще на полгода, до 10 сентября 2025 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин

«О внесении изменений в указ „О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки <...> в пункте 1 слова „до 30 апреля 2025 года“ заменить словами „по 10 сентября 2025 года““, — говорится в указе. Текст документа опубликован на официальном сайте правовых актов. 

Продление касается иностранных граждан, внесенных в специальный реестр, созданный 5 февраля, и предусматривает ограничения для нелегалов, а за повторные нарушения — депортацию. Решение последовало после резонансных инцидентов с задержаниями мигрантов и дипломатических запросов на продление сроков.

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Период, отведенный для легализации правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России, продлен еще на полгода, до 10 сентября 2025 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.  «О внесении изменений в указ „О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки <...> в пункте 1 слова „до 30 апреля 2025 года“ заменить словами „по 10 сентября 2025 года““, — говорится в указе. Текст документа опубликован на официальном сайте правовых актов.  Продление касается иностранных граждан, внесенных в специальный реестр, созданный 5 февраля, и предусматривает ограничения для нелегалов, а за повторные нарушения — депортацию. Решение последовало после резонансных инцидентов с задержаниями мигрантов и дипломатических запросов на продление сроков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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