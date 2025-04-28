Путин дал иностранцам еще полгода, чтобы узаконить свое положение в РФ

Период, отведенный для легализации правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России, продлен еще на полгода, до 10 сентября 2025 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«О внесении изменений в указ „О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с применением режима высылки <...> в пункте 1 слова „до 30 апреля 2025 года“ заменить словами „по 10 сентября 2025 года““, — говорится в указе. Текст документа опубликован на официальном сайте правовых актов.
Продление касается иностранных граждан, внесенных в специальный реестр, созданный 5 февраля, и предусматривает ограничения для нелегалов, а за повторные нарушения — депортацию. Решение последовало после резонансных инцидентов с задержаниями мигрантов и дипломатических запросов на продление сроков.
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