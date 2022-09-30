Вице-премьер РФ: Россия вдвое увеличила товарооборот с Арменией

Товарооборот между Россией и Арменией в последние годы увеличился почти два раза. Об этом и других деталях партнерства рассказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.
«С 2016 по 2021 годы товарооборот России и Армении вырос почти в два раза — с 1,35 до 2,6 млрд долларов. Причем этот рост очень сбалансированный — практически удвоился как товарный экспорт России в Армению, так и наш импорт товаров из этой страны», — сказал Оверчук в интервью «Российской газете». По его мнению, такой рост стал возможен благодаря присоединению Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в 2015 году.
На данный момент в Армении работают более 40 крупных российских компаний, отметил вице-премьер. При этом Россия заинтересована и в дальнейшем развитии взаимной торговли и инвестиции. «Российский бизнес готов предложить эффективные решения по развитию транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, цифровой экономики», — сказал Оверчук.
По его словам, Армения получает экономические выгоды от евразийской интеграции и поддерживает ее углубление. Так, например, при поддержке Евразийской экономической комиссии в стране готовится важная реформа, связанная с развитием промышленной кооперации между экономиками государств-членов ЕАЭС.
Кроме того, Оверчук прокомментировал ситуацию, касающуюся транспортной блокады Армении. Разблокировка связей на Южном Кавказе даст сильный толчок как развитию Армении, так и всего региона. Поэтому решением этого вопроса занимается трехсторонняя группа Азербайджана, Армении и России, отметил он.
На переговорах вице-премьеров стран, входящих в рабочую группу, исключается возможность создания какого-либо «экстерриториального коридора», который мог бы ущемить суверенитет одной из сторон. Это обусловлено тем, что группа руководствуется принципом суверенитета сторон.
По прогнозам Оверчука, приток российских инвестиций в регион может составить до 5 млрд долларов. Эти цифры будут достигнуты при помощи развития проектов в области энергетики, транспорта и логистики, а также добывающей и перерабатывающей промышленности.
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Товарооборот между Россией и Арменией в последние годы увеличился почти два раза. Об этом и других деталях партнерства рассказал заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. «С 2016 по 2021 годы товарооборот России и Армении вырос почти в два раза — с 1,35 до 2,6 млрд долларов. Причем этот рост очень сбалансированный — практически удвоился как товарный экспорт России в Армению, так и наш импорт товаров из этой страны», — сказал Оверчук в интервью «Российской газете». По его мнению, такой рост стал возможен благодаря присоединению Армении к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в 2015 году. На данный момент в Армении работают более 40 крупных российских компаний, отметил вице-премьер. При этом Россия заинтересована и в дальнейшем развитии взаимной торговли и инвестиции. «Российский бизнес готов предложить эффективные решения по развитию транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, цифровой экономики», — сказал Оверчук. По его словам, Армения получает экономические выгоды от евразийской интеграции и поддерживает ее углубление. Так, например, при поддержке Евразийской экономической комиссии в стране готовится важная реформа, связанная с развитием промышленной кооперации между экономиками государств-членов ЕАЭС. Кроме того, Оверчук прокомментировал ситуацию, касающуюся транспортной блокады Армении. Разблокировка связей на Южном Кавказе даст сильный толчок как развитию Армении, так и всего региона. Поэтому решением этого вопроса занимается трехсторонняя группа Азербайджана, Армении и России, отметил он. На переговорах вице-премьеров стран, входящих в рабочую группу, исключается возможность создания какого-либо «экстерриториального коридора», который мог бы ущемить суверенитет одной из сторон. Это обусловлено тем, что группа руководствуется принципом суверенитета сторон. По прогнозам Оверчука, приток российских инвестиций в регион может составить до 5 млрд долларов. Эти цифры будут достигнуты при помощи развития проектов в области энергетики, транспорта и логистики, а также добывающей и перерабатывающей промышленности.