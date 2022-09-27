Песков: планов о переговорах с Казахстаном из-за роста числа приезжих россиян нет

27 сентября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, между всеми заинтересованными ведомствами стран налажен рабочий контакт Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касымом-Жомат Токаевым по поводу роста числа россиян, прибывающих в Казахстан, в планах нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Пока нет. Телефонного разговора между Путиным и Токаевым в планах нет. С другой стороны, между всеми заинтересованными ведомствами налажен тесный рабочий контакт, все эти вопросы будут обсуждаться при необходимости», — отвечает Песков на вопрос о том, планируются ли переговоры между Россией и Казахстаном. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан проведет переговоры с Россией. По словам Токаева, это связано с ростом числа россиян, прибывающих в республику.

Телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Казахстана Касымом-Жомат Токаевым по поводу роста числа россиян, прибывающих в Казахстан, в планах нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Пока нет. Телефонного разговора между Путиным и Токаевым в планах нет. С другой стороны, между всеми заинтересованными ведомствами налажен тесный рабочий контакт, все эти вопросы будут обсуждаться при необходимости», — отвечает Песков на вопрос о том, планируются ли переговоры между Россией и Казахстаном. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан проведет переговоры с Россией. По словам Токаева, это связано с ростом числа россиян, прибывающих в республику.