Лавров: условия Украины на переговорах в Стамбуле нас устраивали

Россию устроил принцип переговоров в Стамбуле, заявил Сергей Лавров
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россию устраивали условия переговоров, которые ранее проводились с украинской стороной в Стамбуле. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Принципы, предложенные украинцами на переговорах в Стамбуле, устраивали нас», — заявил Лавров. Переговоры по урегулированию конфликта проходили в Стамбуле в конце марта.
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