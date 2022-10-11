Лавров: условия Украины на переговорах в Стамбуле нас устраивали

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Россию устроил принцип переговоров в Стамбуле, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россию устраивали условия переговоров, которые ранее проводились с украинской стороной в Стамбуле. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Принципы, предложенные украинцами на переговорах в Стамбуле, устраивали нас», — заявил Лавров. Переговоры по урегулированию конфликта проходили в Стамбуле в конце марта.

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Россию устраивали условия переговоров, которые ранее проводились с украинской стороной в Стамбуле. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Принципы, предложенные украинцами на переговорах в Стамбуле, устраивали нас», — заявил Лавров. Переговоры по урегулированию конфликта проходили в Стамбуле в конце марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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