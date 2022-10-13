В Армении возбуждено уголовное дело после теракта на Крымском мосту

13 октября 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

На данный момент СНБ РА ведется предварительное следствие Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета На Крымском мосту произошел взрыв Служба нацбезопасности возбудила уголовное дело в связи с информацией о том, что взрывчатые вещества, использовавшиеся для совершения теракта на Крымском мосту 8 октября, были спрятаны в грузовике, которым управлял гражданин Армении. Об этом сообщает СНБ Республики Армения. «СНБ РА возбуждено уголовное дело в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному согласию, а также подделка документов», — говорится в сообщении ведомства на официальном сайте службы нацбезопасности Армении. В ведомстве отметили, что на данный момент по уголовному делу продолжается предварительное следствие. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. ФСБ России в рамках уголовного дела о теракте на Крымском мосту задержала троих граждан Армении. Среди задержанных также пять граждан России и трое граждан Украины.

Служба нацбезопасности возбудила уголовное дело в связи с информацией о том, что взрывчатые вещества, использовавшиеся для совершения теракта на Крымском мосту 8 октября, были спрятаны в грузовике, которым управлял гражданин Армении. Об этом сообщает СНБ Республики Армения. «СНБ РА возбуждено уголовное дело в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному согласию, а также подделка документов», — говорится в сообщении ведомства на официальном сайте службы нацбезопасности Армении. В ведомстве отметили, что на данный момент по уголовному делу продолжается предварительное следствие. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. ФСБ России в рамках уголовного дела о теракте на Крымском мосту задержала троих граждан Армении. Среди задержанных также пять граждан России и трое граждан Украины.