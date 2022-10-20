Медведев поставил Шольца на место, попрекнув Второй мировой войной

Канцлер Германии Олаф Шольц опустился до «грязных» упреков России в использовании голода и энергетики в ходе российско-украинского конфликта, забыв о периоде нацизма в своем государстве. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Теперь вот и немец Шольц вслед за своей подругой по правительству [министром иностранных дел Анналена] Бербок встал на грязную дорогу упреков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта. Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», — написал Медведев в Telegram.
Ранее Шольц заявил, что президент России Владимир Путин использует энергию и голод в качестве оружия против Запада, сообщает «Федеральное агентство новостей». Несмотря на это, немецкий политик считает, что Путин не сумел «сломить единство Запада».
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Канцлер Германии Олаф Шольц опустился до «грязных» упреков России в использовании голода и энергетики в ходе российско-украинского конфликта, забыв о периоде нацизма в своем государстве. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Теперь вот и немец Шольц вслед за своей подругой по правительству [министром иностранных дел Анналена] Бербок встал на грязную дорогу упреков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта. Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своем государстве и про 30 миллионов погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», — написал Медведев в Telegram. Ранее Шольц заявил, что президент России Владимир Путин использует энергию и голод в качестве оружия против Запада, сообщает «Федеральное агентство новостей». Несмотря на это, немецкий политик считает, что Путин не сумел «сломить единство Запада».