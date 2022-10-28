Политолог объяснил, зачем Зеленский надел зеленую футболку

Политолог Бредихин: сменой имиджа Зеленский показывает, что готов уйти в леса

28 октября 2022 в 12:34 Размер текста - 17 +

Президент Зеленский сменил имидж Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский сменил фото аватара в своих социальных сетях с официально-делового стиля на снимок в обычной футболке. Тем самым лидер показывает, что готов уйти в леса. Об этом заявил политолог Антон Бредихин. «Соответственно, либо деньги не дают, что скорее всего, либо будущее как политика уже для него закрыто. Он видит себя в будущем как военно-полевого командира где-то в лесах по аналогии с Бандерой, поэтому сейчас Зеленский показывает, что готов уйти в леса, в подполье, но все равно нужны деньги, и без них он ничего дальше делать не будет», — сообщил Бредихин в эксклюзивной беседе с Пятым каналом. Раньше лидер Незалежной на фото в соцсетях был одет в официально-деловом стиле. В данный момент Зеленский на своем аватаре одет в обычную зеленую футболку. Ранее сообщалось, что европейцы разозлились на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что главы европейских государств помогают киевскому режиму, поставляя оружие и оказывая материальную помощь, в ущерб обычным гражданам этих стран. В Госдуме РФ призвали Зеленского бежать с Украины, поскольку его дни как политика сочтены. Психиатр-нарколог Василий Шуров вовсе заподозрил Зеленского в употреблении наркотиков, напомнил портал «Утро.ру».

Президент Украины Владимир Зеленский сменил фото аватара в своих социальных сетях с официально-делового стиля на снимок в обычной футболке. Тем самым лидер показывает, что готов уйти в леса. Об этом заявил политолог Антон Бредихин. «Соответственно, либо деньги не дают, что скорее всего, либо будущее как политика уже для него закрыто. Он видит себя в будущем как военно-полевого командира где-то в лесах по аналогии с Бандерой, поэтому сейчас Зеленский показывает, что готов уйти в леса, в подполье, но все равно нужны деньги, и без них он ничего дальше делать не будет», — сообщил Бредихин в эксклюзивной беседе с Пятым каналом. Раньше лидер Незалежной на фото в соцсетях был одет в официально-деловом стиле. В данный момент Зеленский на своем аватаре одет в обычную зеленую футболку. Ранее сообщалось, что европейцы разозлились на президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что главы европейских государств помогают киевскому режиму, поставляя оружие и оказывая материальную помощь, в ущерб обычным гражданам этих стран. В Госдуме РФ призвали Зеленского бежать с Украины, поскольку его дни как политика сочтены. Психиатр-нарколог Василий Шуров вовсе заподозрил Зеленского в употреблении наркотиков, напомнил портал «Утро.ру».