ФСБ: сторонники украинских националистов готовили теракт на Ставрополье

28 октября 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

У злоумышленников изъяты оружие и взрывчатка (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Четверо сторонников украинских националистов готовили теракт на Ставрополье. В настоящее время они арестованы, сообщает пресс-служба ФСБ России. «Четыре человека планировали совершить террористический акт в Ставропольском крае, на одном из административных объектов региона», — говорится в сообщении ФСБ РФ. По данным спецслужбы, все четверо задержанных являются сторонниками идеологии украинских националистических организаций. У задержанных проведены обыски. Изъяты готовые взрывные устройства и компоненты для их изготовления, огнестрельное оружие и методички по подготовке массовых беспорядков. Часть Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Все четверо злоумышленников находятся под арестом.

Четверо сторонников украинских националистов готовили теракт на Ставрополье. В настоящее время они арестованы, сообщает пресс-служба ФСБ России. «Четыре человека планировали совершить террористический акт в Ставропольском крае, на одном из административных объектов региона», — говорится в сообщении ФСБ РФ. По данным спецслужбы, все четверо задержанных являются сторонниками идеологии украинских националистических организаций. У задержанных проведены обыски. Изъяты готовые взрывные устройства и компоненты для их изготовления, огнестрельное оружие и методички по подготовке массовых беспорядков. Часть Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Все четверо злоумышленников находятся под арестом.