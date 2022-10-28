ФСБ: сторонники украинских националистов готовили теракт на Ставрополье

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Схрон с оружием на окраине Херсона. Украина, Херсонская область, граната, боеприпасы, оружие, лимонка, тайник, боевое оружие, схрон с оружием, ргд, граната ф-1
У злоумышленников изъяты оружие и взрывчатка (фото из архива) Фото:

Четверо сторонников украинских националистов готовили теракт на Ставрополье. В настоящее время они арестованы, сообщает пресс-служба ФСБ России.

«Четыре человека планировали совершить террористический акт в Ставропольском крае, на одном из административных объектов региона», — говорится в сообщении ФСБ РФ. По данным спецслужбы, все четверо задержанных являются сторонниками идеологии украинских националистических организаций.

У задержанных проведены обыски. Изъяты готовые взрывные устройства и компоненты для их изготовления, огнестрельное оружие и методички по подготовке массовых беспорядков. Часть Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Все четверо злоумышленников находятся под арестом.

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Четверо сторонников украинских националистов готовили теракт на Ставрополье. В настоящее время они арестованы, сообщает пресс-служба ФСБ России. «Четыре человека планировали совершить террористический акт в Ставропольском крае, на одном из административных объектов региона», — говорится в сообщении ФСБ РФ. По данным спецслужбы, все четверо задержанных являются сторонниками идеологии украинских националистических организаций. У задержанных проведены обыски. Изъяты готовые взрывные устройства и компоненты для их изготовления, огнестрельное оружие и методички по подготовке массовых беспорядков. Часть Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Все четверо злоумышленников находятся под арестом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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