ФСБ: сторонники украинских националистов готовили теракт на Ставрополье

Четверо сторонников украинских националистов готовили теракт на Ставрополье. В настоящее время они арестованы, сообщает пресс-служба ФСБ России.
«Четыре человека планировали совершить террористический акт в Ставропольском крае, на одном из административных объектов региона», — говорится в сообщении ФСБ РФ. По данным спецслужбы, все четверо задержанных являются сторонниками идеологии украинских националистических организаций.
У задержанных проведены обыски. Изъяты готовые взрывные устройства и компоненты для их изготовления, огнестрельное оружие и методички по подготовке массовых беспорядков. Часть Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Все четверо злоумышленников находятся под арестом.
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Четверо сторонников украинских националистов готовили теракт на Ставрополье. В настоящее время они арестованы, сообщает пресс-служба ФСБ России. «Четыре человека планировали совершить террористический акт в Ставропольском крае, на одном из административных объектов региона», — говорится в сообщении ФСБ РФ. По данным спецслужбы, все четверо задержанных являются сторонниками идеологии украинских националистических организаций. У задержанных проведены обыски. Изъяты готовые взрывные устройства и компоненты для их изготовления, огнестрельное оружие и методички по подготовке массовых беспорядков. Часть Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Все четверо злоумышленников находятся под арестом.