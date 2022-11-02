ФСБ предотвратила теракт СБУ в Крыму

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Учения Антитеррористического комитета ФСБ
Теракт в Крыму пытался организовать гражданин Украины 1978 года рождения, сообщили в Центре общественных связей ФСБ Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили теракт Службы безопасности Украины (СБУ) на энергообъекте в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Подозреваемого задержали, это гражданин Украины 1978 года рождения, которого завербовала СБУ. <…> Изъяли три взрывных устройства фугасного типа», — пояснили в Центре. Их слова приводит РИА «Новости». Также у подозреваемого обнаружили схему расположения опор линии электропередач.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили теракт Службы безопасности Украины (СБУ) на энергообъекте в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Подозреваемого задержали, это гражданин Украины 1978 года рождения, которого завербовала СБУ. <…> Изъяли три взрывных устройства фугасного типа», — пояснили в Центре. Их слова приводит РИА «Новости». Также у подозреваемого обнаружили схему расположения опор линии электропередач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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