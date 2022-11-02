ФСБ предотвратила теракт СБУ в Крыму

Теракт в Крыму пытался организовать гражданин Украины 1978 года рождения, сообщили в Центре общественных связей ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ предотвратили теракт Службы безопасности Украины (СБУ) на энергообъекте в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Подозреваемого задержали, это гражданин Украины 1978 года рождения, которого завербовала СБУ. <…> Изъяли три взрывных устройства фугасного типа», — пояснили в Центре. Их слова приводит РИА «Новости». Также у подозреваемого обнаружили схему расположения опор линии электропередач.