Newsweek: Украина пытается подружиться с Китаем

08 ноября 2022 в 19:46 Размер текста - 17 +

Китай является очень надежным торговым партнером для Украины, заявил советник Зеленского Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина предпринимает попытки установить новые отношения с Китаем. Об этом сообщает издание Newsweek. «Конечно, мы пытаемся установить новые отношения между нашими лидерами», — передает издание слова советника президента Украины Владимира Зеленского по экономике. Также он добавил, что Киеву нужно держать «дверь для Китая открытой» и что КНР является для них очень надежным торговым партнером. В статье также уточнили, что Киев боится причинить вред экономическим отношениям с Пекином. Украинские власти полагают, что поддержка от Китая поможет в предотвращении эскалации конфликта на Украине. После начала спецоперации многие государства отвернулись от России. Китай поддержал РФ, несмотря на все репутационные риски. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал не допустить эскалации конфликта на Украине, передает RT.

Украина предпринимает попытки установить новые отношения с Китаем. Об этом сообщает издание Newsweek. «Конечно, мы пытаемся установить новые отношения между нашими лидерами», — передает издание слова советника президента Украины Владимира Зеленского по экономике. Также он добавил, что Киеву нужно держать «дверь для Китая открытой» и что КНР является для них очень надежным торговым партнером. В статье также уточнили, что Киев боится причинить вред экономическим отношениям с Пекином. Украинские власти полагают, что поддержка от Китая поможет в предотвращении эскалации конфликта на Украине. После начала спецоперации многие государства отвернулись от России. Китай поддержал РФ, несмотря на все репутационные риски. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал не допустить эскалации конфликта на Украине, передает RT.