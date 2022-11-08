Newsweek: Украина пытается подружиться с Китаем

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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Китай является очень надежным торговым партнером для Украины, заявил советник Зеленского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина предпринимает попытки установить новые отношения с Китаем. Об этом сообщает издание Newsweek.

«Конечно, мы пытаемся установить новые отношения между нашими лидерами», — передает издание слова советника президента Украины Владимира Зеленского по экономике. Также он добавил, что Киеву нужно держать «дверь для Китая открытой» и что КНР является для них очень надежным торговым партнером.

В статье также уточнили, что Киев боится причинить вред экономическим отношениям с Пекином. Украинские власти полагают, что поддержка от Китая поможет в предотвращении эскалации конфликта на Украине.

После начала спецоперации многие государства отвернулись от России. Китай поддержал РФ, несмотря на все репутационные риски. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал не допустить эскалации конфликта на Украине, передает RT.

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Украина предпринимает попытки установить новые отношения с Китаем. Об этом сообщает издание Newsweek. «Конечно, мы пытаемся установить новые отношения между нашими лидерами», — передает издание слова советника президента Украины Владимира Зеленского по экономике. Также он добавил, что Киеву нужно держать «дверь для Китая открытой» и что КНР является для них очень надежным торговым партнером. В статье также уточнили, что Киев боится причинить вред экономическим отношениям с Пекином. Украинские власти полагают, что поддержка от Китая поможет в предотвращении эскалации конфликта на Украине. После начала спецоперации многие государства отвернулись от России. Китай поддержал РФ, несмотря на все репутационные риски. Ранее министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал не допустить эскалации конфликта на Украине, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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