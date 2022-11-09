Депутат Госдумы заявил о проблемах свердловских мобилизованных в Чебаркуле

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Мобилизованным свердловчанам, находящимся в Чебаркуле, планируют привезти спальники и горелки Фото:

Свердловские мобилизованные, находящиеся в учебном центре в Чебаркуле (Челябинская область), нуждаются в спальниках, горелках и других вещах. Власти пытаются обеспечить бойцов всех необходимым как можно быстрее, сообщил свердловский депутат Госдумы Максим Иванов.

«Мне в соцсети пишут их родные, сообщают, что в целом парни сыты, одеты, обуты. Учеба ведется. Вместе с тем есть определенные просьбы: не хватает спальников, газовых горелок и так далее», — написал Иванов в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что в Чебаркуль привезли мобилизованных из разных городов Свердловской области, в том числе из Асбеста и Ирбита. Иванов выразил надежду, что их проблемы быстро решат.

Ранее источник URA.RU сообщал о визите в учебный центр в Чебаркуле министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева. Он проверил, чем обеспечены мобилизованные, которым ранее направляли дополнительные коврики, термобелье, наколенники и налокотники.

Частичная мобилизация в России объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил о завершении мобилизационных мероприятий. Бойцы проходят подготовку в учебных центрах Свердловской, Челябинской области и других регионах.

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Свердловские мобилизованные, находящиеся в учебном центре в Чебаркуле (Челябинская область), нуждаются в спальниках, горелках и других вещах. Власти пытаются обеспечить бойцов всех необходимым как можно быстрее, сообщил свердловский депутат Госдумы Максим Иванов. «Мне в соцсети пишут их родные, сообщают, что в целом парни сыты, одеты, обуты. Учеба ведется. Вместе с тем есть определенные просьбы: не хватает спальников, газовых горелок и так далее», — написал Иванов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что в Чебаркуль привезли мобилизованных из разных городов Свердловской области, в том числе из Асбеста и Ирбита. Иванов выразил надежду, что их проблемы быстро решат. Ранее источник URA.RU сообщал о визите в учебный центр в Чебаркуле министра общественной безопасности Свердловской области Александра Кудрявцева. Он проверил, чем обеспечены мобилизованные, которым ранее направляли дополнительные коврики, термобелье, наколенники и налокотники. Частичная мобилизация в России объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября доложил о завершении мобилизационных мероприятий. Бойцы проходят подготовку в учебных центрах Свердловской, Челябинской области и других регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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