Fox News назвали Зеленского королевой американских пособий

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, герб украины, зеленский владимир
По мнению Оуэнс, Зеленскому недостаточно объема помощи США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский — «королева американских пособий», так как он имеет неутихающий аппетит к помощи США. Так об украинском президенте отозвалась американская журналистка Кэндис Оуэнс в эфире телеканала Fox News.

«Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого недостаточно», — возмутилась Оуэнс в эфире передачи Tucker Carlson Tonight. Журналистка призвала пристально следить за тем, как и на что тратятся деньги, которые США отправляет Украине в рамках помощи.

США и страны Европы начали активно оказывать помощь Украине после начала Россией спецоперации. Ранее Еврокомиссия заявила о намерении передать украинской стороне 18 миллиардов евро. А в Белом доме был анонсирован новый пакет военной помощи, сообщает RT. В последнее время, однако, страны Запада подходят к оказанию помощи Украине все более выборочно и осторожно. Так, США отказались передавать Украине беспилотники, несмотря на запрос со стороны киевских властей.

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Президент Украины Владимир Зеленский — «королева американских пособий», так как он имеет неутихающий аппетит к помощи США. Так об украинском президенте отозвалась американская журналистка Кэндис Оуэнс в эфире телеканала Fox News. «Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого недостаточно», — возмутилась Оуэнс в эфире передачи Tucker Carlson Tonight. Журналистка призвала пристально следить за тем, как и на что тратятся деньги, которые США отправляет Украине в рамках помощи. США и страны Европы начали активно оказывать помощь Украине после начала Россией спецоперации. Ранее Еврокомиссия заявила о намерении передать украинской стороне 18 миллиардов евро. А в Белом доме был анонсирован новый пакет военной помощи, сообщает RT. В последнее время, однако, страны Запада подходят к оказанию помощи Украине все более выборочно и осторожно. Так, США отказались передавать Украине беспилотники, несмотря на запрос со стороны киевских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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