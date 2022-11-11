Fox News назвали Зеленского королевой американских пособий

11 ноября 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

По мнению Оуэнс, Зеленскому недостаточно объема помощи США Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский — «королева американских пособий», так как он имеет неутихающий аппетит к помощи США. Так об украинском президенте отозвалась американская журналистка Кэндис Оуэнс в эфире телеканала Fox News. «Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого недостаточно», — возмутилась Оуэнс в эфире передачи Tucker Carlson Tonight. Журналистка призвала пристально следить за тем, как и на что тратятся деньги, которые США отправляет Украине в рамках помощи. США и страны Европы начали активно оказывать помощь Украине после начала Россией спецоперации. Ранее Еврокомиссия заявила о намерении передать украинской стороне 18 миллиардов евро. А в Белом доме был анонсирован новый пакет военной помощи, сообщает RT. В последнее время, однако, страны Запада подходят к оказанию помощи Украине все более выборочно и осторожно. Так, США отказались передавать Украине беспилотники, несмотря на запрос со стороны киевских властей.

Президент Украины Владимир Зеленский — «королева американских пособий», так как он имеет неутихающий аппетит к помощи США. Так об украинском президенте отозвалась американская журналистка Кэндис Оуэнс в эфире телеканала Fox News. «Во сколько нам сейчас обходится Украина? Пятьдесят миллиардов долларов! Но для королевы пособий этого недостаточно», — возмутилась Оуэнс в эфире передачи Tucker Carlson Tonight. Журналистка призвала пристально следить за тем, как и на что тратятся деньги, которые США отправляет Украине в рамках помощи. США и страны Европы начали активно оказывать помощь Украине после начала Россией спецоперации. Ранее Еврокомиссия заявила о намерении передать украинской стороне 18 миллиардов евро. А в Белом доме был анонсирован новый пакет военной помощи, сообщает RT. В последнее время, однако, страны Запада подходят к оказанию помощи Украине все более выборочно и осторожно. Так, США отказались передавать Украине беспилотники, несмотря на запрос со стороны киевских властей.