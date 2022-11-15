Президенту Аргентины стало плохо на открытии саммита G20

15 ноября 2022 в 09:55 Размер текста - 17 +

В ходе саммита у президента Аргентины поднялось давление Фото: Илья Московец © URA.RU Президент Аргентины Альберто Фернандес на открытии саммита G20 в Индонезии обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Об этом сообщила пресс-служба его администрации. «Сегодня президент Аргентины Альберто Фернандес пожаловался на повышенное давление и головокружение», — говорится в сообщении пресс-службы. Его передает ТАСС. В сообщении уточнили, что во избежание осложнений он прошел диагностический осмотр. Сегодня произошло открытие саммита G20. Он продлится два дня. На открытии форума президент Индонезии призвал глав государств не допустить начала «холодной войны». Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Он уже прибыл на место его проведения. О своем намерении встретиться с Лавровым в рамках G20 уже сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает RT.

Президент Аргентины Альберто Фернандес на открытии саммита G20 в Индонезии обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Об этом сообщила пресс-служба его администрации. «Сегодня президент Аргентины Альберто Фернандес пожаловался на повышенное давление и головокружение», — говорится в сообщении пресс-службы. Его передает ТАСС. В сообщении уточнили, что во избежание осложнений он прошел диагностический осмотр. Сегодня произошло открытие саммита G20. Он продлится два дня. На открытии форума президент Индонезии призвал глав государств не допустить начала «холодной войны». Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Он уже прибыл на место его проведения. О своем намерении встретиться с Лавровым в рамках G20 уже сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает RT.