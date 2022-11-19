Белоусов предупредил о периоде «идеального шторма» в мировой экономике

19 ноября 2022 в 14:07 Размер текста - 17 +

Мировую экономику ждет период «идеально шторма», сообщает Белоусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мировую экономику ждет период «идеально шторма» из-за накопления негативных трендов. Об это заявил глава делегации РФ Андрей Белоусов на брифинге на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). «Дело в том, что предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно», — заявил он. Также Белоусов добавляет, что все проблемы надо решать вместе. Белоусов определяет 3 негативных тренда в настоящей экономике. Первый — рост протекционизма в мировой торговле. Второй тренд — нерешенная проблема с долгами после кризиса в 2009 году. Третий — долговременный рост цен. АТЭС — саммит, в котором принимает участие 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона. На саммит приглашали президента России Владимира Путина. Однако российский лидер отказался от поездки.

Мировую экономику ждет период «идеально шторма» из-за накопления негативных трендов. Об это заявил глава делегации РФ Андрей Белоусов на брифинге на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). «Дело в том, что предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно», — заявил он. Также Белоусов добавляет, что все проблемы надо решать вместе. Белоусов определяет 3 негативных тренда в настоящей экономике. Первый — рост протекционизма в мировой торговле. Второй тренд — нерешенная проблема с долгами после кризиса в 2009 году. Третий — долговременный рост цен. АТЭС — саммит, в котором принимает участие 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона. На саммит приглашали президента России Владимира Путина. Однако российский лидер отказался от поездки.