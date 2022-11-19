Белоусов предупредил о периоде «идеального шторма» в мировой экономике

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Доллары. Курган, деньги, наличные, купюра, курс доллара, кошелек, валюта
Мировую экономику ждет период «идеально шторма», сообщает Белоусов Фото:

Мировую экономику ждет период «идеально шторма» из-за накопления негативных трендов. Об это заявил глава делегации РФ Андрей Белоусов на брифинге на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

«Дело в том, что предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно», — заявил он. Также Белоусов добавляет, что все проблемы надо решать вместе.

Белоусов определяет 3 негативных тренда в настоящей экономике. Первый — рост протекционизма в мировой торговле. Второй тренд — нерешенная проблема с долгами после кризиса в 2009 году. Третий — долговременный рост цен.

АТЭС — саммит, в котором принимает участие 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона. На саммит приглашали президента России Владимира Путина. Однако российский лидер отказался от поездки.

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Мировую экономику ждет период «идеально шторма» из-за накопления негативных трендов. Об это заявил глава делегации РФ Андрей Белоусов на брифинге на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). «Дело в том, что предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно», — заявил он. Также Белоусов добавляет, что все проблемы надо решать вместе. Белоусов определяет 3 негативных тренда в настоящей экономике. Первый — рост протекционизма в мировой торговле. Второй тренд — нерешенная проблема с долгами после кризиса в 2009 году. Третий — долговременный рост цен. АТЭС — саммит, в котором принимает участие 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона. На саммит приглашали президента России Владимира Путина. Однако российский лидер отказался от поездки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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