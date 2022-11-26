Адвокат предупредила россиян о штрафах из-за снега на дачных участках

За неубранный на дачном участке снег можно получить штраф от ста тысяч рублей. Об этом заявила адвокат Елена Кудерко.
«За неисполнение этой обязанности предусмотрен штраф от 100 000 рублей. В случае неисполнения обязанности по очистке территории штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов, поскольку само СНТ (cадовое некоммерческое товарищество — прим. ред.), как и многие некоммерческие организации, не ведут самостоятельной коммерческой деятельности, приносящей доход», — рассказала Елена Кудерко агентству «Прайм».
Жесткость такого штрафа, по ее словам, объясняется потенциальной опасностью, так как в случае ЧП машины спецслужб не смогут проехать до места происшествия, скорой помощи также будет трудно прибыть на вызов к больному. Адвокат предупредила владельцев дачных участков, что если вопрос об организации уборки снега не выносился на общее собрание, то сумма штрафа может быть взыскана с председателя СНТ в пользу товарищества.
Ранее россиян информировали о больших штрафах за неубранный снег. К примеру, для юридических лиц за пренебрежение очисткой территории от снега предусмотрен штраф от 150 до 200 тысяч рублей.
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За неубранный на дачном участке снег можно получить штраф от ста тысяч рублей. Об этом заявила адвокат Елена Кудерко. «За неисполнение этой обязанности предусмотрен штраф от 100 000 рублей. В случае неисполнения обязанности по очистке территории штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов, поскольку само СНТ (cадовое некоммерческое товарищество — прим. ред.), как и многие некоммерческие организации, не ведут самостоятельной коммерческой деятельности, приносящей доход», — рассказала Елена Кудерко агентству «Прайм». Жесткость такого штрафа, по ее словам, объясняется потенциальной опасностью, так как в случае ЧП машины спецслужб не смогут проехать до места происшествия, скорой помощи также будет трудно прибыть на вызов к больному. Адвокат предупредила владельцев дачных участков, что если вопрос об организации уборки снега не выносился на общее собрание, то сумма штрафа может быть взыскана с председателя СНТ в пользу товарищества. Ранее россиян информировали о больших штрафах за неубранный снег. К примеру, для юридических лиц за пренебрежение очисткой территории от снега предусмотрен штраф от 150 до 200 тысяч рублей.