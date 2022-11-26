26 ноября 2022

Адвокат предупредила россиян о штрафах из-за снега на дачных участках

© Служба новостей «URA.RU»
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Садоводческое общество
Елена Кудерко заявила, что за неубранный снег россиянам грозит штраф от 100 тысяч рублей Фото:

За неубранный на дачном участке снег можно получить штраф от ста тысяч рублей. Об этом заявила адвокат Елена Кудерко.

«За неисполнение этой обязанности предусмотрен штраф от 100 000 рублей. В случае неисполнения обязанности по очистке территории штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов, поскольку само СНТ (cадовое некоммерческое товарищество — прим. ред.), как и многие некоммерческие организации, не ведут самостоятельной коммерческой деятельности, приносящей доход», — рассказала Елена Кудерко агентству «Прайм».

Жесткость такого штрафа, по ее словам, объясняется потенциальной опасностью, так как в случае ЧП машины спецслужб не смогут проехать до места происшествия, скорой помощи также будет трудно прибыть на вызов к больному. Адвокат предупредила владельцев дачных участков, что если вопрос об организации уборки снега не выносился на общее собрание, то сумма штрафа может быть взыскана с председателя СНТ в пользу товарищества.

Ранее россиян информировали о больших штрафах за неубранный снег. К примеру, для юридических лиц за пренебрежение очисткой территории от снега предусмотрен штраф от 150 до 200 тысяч рублей.

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За неубранный на дачном участке снег можно получить штраф от ста тысяч рублей. Об этом заявила адвокат Елена Кудерко. «За неисполнение этой обязанности предусмотрен штраф от 100 000 рублей. В случае неисполнения обязанности по очистке территории штраф будет распределен между всеми садоводами и включен в состав дополнительных взносов, поскольку само СНТ (cадовое некоммерческое товарищество — прим. ред.), как и многие некоммерческие организации, не ведут самостоятельной коммерческой деятельности, приносящей доход», — рассказала Елена Кудерко агентству «Прайм». Жесткость такого штрафа, по ее словам, объясняется потенциальной опасностью, так как в случае ЧП машины спецслужб не смогут проехать до места происшествия, скорой помощи также будет трудно прибыть на вызов к больному. Адвокат предупредила владельцев дачных участков, что если вопрос об организации уборки снега не выносился на общее собрание, то сумма штрафа может быть взыскана с председателя СНТ в пользу товарищества. Ранее россиян информировали о больших штрафах за неубранный снег. К примеру, для юридических лиц за пренебрежение очисткой территории от снега предусмотрен штраф от 150 до 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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