В Еврокомиссии задумали создать структуру для контроля денег ЦБ РФ и олигархов

В Еврокомиссии хотят создать специальную структуру, при помощи которой можно будет контролировать конфискованными средства российских олигархов и Центробанка РФ. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов Центробанка РФ и 19 миллиардов евро частных средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами», — уточнила она в своем Twitter. При этом председатель отметила, что после снятия антироссийских санкций, эти средства нужно будет направить на помощь Украине.
Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Россия «должна заплатить за смерти более 100 тысяч украинцев». Она подчеркнула, что платить РФ будет за счет олигархов, чьи средства были конфискованы.
Против России начали активно вводить санкции после того, как РФ начала спецоперацию на Украине. По словам главы российского государства Владимира Путина, целями СВО являются защита населения Донбасса, а также демилитаризация страны.
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В Еврокомиссии хотят создать специальную структуру, при помощи которой можно будет контролировать конфискованными средства российских олигархов и Центробанка РФ. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов Центробанка РФ и 19 миллиардов евро частных средств российских олигархов. В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами», — уточнила она в своем Twitter. При этом председатель отметила, что после снятия антироссийских санкций, эти средства нужно будет направить на помощь Украине. Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Россия «должна заплатить за смерти более 100 тысяч украинцев». Она подчеркнула, что платить РФ будет за счет олигархов, чьи средства были конфискованы. Против России начали активно вводить санкции после того, как РФ начала спецоперацию на Украине. По словам главы российского государства Владимира Путина, целями СВО являются защита населения Донбасса, а также демилитаризация страны.