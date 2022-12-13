Мишустин предупредил о пункте контроля на границе с Казахстаном

14 декабря 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

Россия и Казахстан обсудят создание совместного контроля на КПП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров с Казахстаном по поводу создания совместного контроля в пунктах на границе между странами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Провести переговоры между Федеральной службой безопасности РФ и Комитетом национальной безопасности Казахстана. Цель: обсудить порядок и форму проведения совместного контроля в автомобильных пунктах пропуска на российско-казахстанской границе», — прописано в распоряжении. Там же отметили, что предложение об организации совместного контроля в пунктах на государственной границе поступило от ФСБ России. Оно было согласовано с МИДом и Минтрансом страны. Ранее URA.RU сообщало, что Мишустин призвал защитить россиян от работы на Западе. Он заявил, что важно детально проработать меры, чтобы защитить нашу страну от «утечки мозгов».

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров с Казахстаном по поводу создания совместного контроля в пунктах на границе между странами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Провести переговоры между Федеральной службой безопасности РФ и Комитетом национальной безопасности Казахстана. Цель: обсудить порядок и форму проведения совместного контроля в автомобильных пунктах пропуска на российско-казахстанской границе», — прописано в распоряжении. Там же отметили, что предложение об организации совместного контроля в пунктах на государственной границе поступило от ФСБ России. Оно было согласовано с МИДом и Минтрансом страны. Ранее URA.RU сообщало, что Мишустин призвал защитить россиян от работы на Западе. Он заявил, что важно детально проработать меры, чтобы защитить нашу страну от «утечки мозгов».