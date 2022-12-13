13 декабря 2022

Мишустин предупредил о пункте контроля на границе с Казахстаном

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Таможенный пост Бугристое Троицкий район Челябинской области. Граница Россия - Казахстан. Архив 2007. Троицк, знак стоп, проверка документов, граница, стоп, таможенный пост
Россия и Казахстан обсудят создание совместного контроля на КПП Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров с Казахстаном по поводу создания совместного контроля в пунктах на границе между странами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести переговоры между Федеральной службой безопасности РФ и Комитетом национальной безопасности Казахстана. Цель: обсудить порядок и форму проведения совместного контроля в автомобильных пунктах пропуска на российско-казахстанской границе», — прописано в распоряжении.

Там же отметили, что предложение об организации совместного контроля в пунктах на государственной границе поступило от ФСБ России. Оно было согласовано с МИДом и Минтрансом страны.

Ранее URA.RU сообщало, что Мишустин призвал защитить россиян от работы на Западе. Он заявил, что важно детально проработать меры, чтобы защитить нашу страну от «утечки мозгов».

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении переговоров с Казахстаном по поводу создания совместного контроля в пунктах на границе между странами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Провести переговоры между Федеральной службой безопасности РФ и Комитетом национальной безопасности Казахстана. Цель: обсудить порядок и форму проведения совместного контроля в автомобильных пунктах пропуска на российско-казахстанской границе», — прописано в распоряжении. Там же отметили, что предложение об организации совместного контроля в пунктах на государственной границе поступило от ФСБ России. Оно было согласовано с МИДом и Минтрансом страны. Ранее URA.RU сообщало, что Мишустин призвал защитить россиян от работы на Западе. Он заявил, что важно детально проработать меры, чтобы защитить нашу страну от «утечки мозгов».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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