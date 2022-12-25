Военный обозреватель Шурыгин: Путин готовится к новому этапу СВО. Видео

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин не просто так встретился с военными, считает эксперт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Поездка президента России Владимира Путина в Минск и на встречу с военными в зоне СВО указывает на то, что он готовится к новому этапу спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Это говорит, что нас ждет серьезный этап спецоперации. Основной план — зимняя кампания. Мы укрепили нашу группировку. Она приобрела те очертания, которые нужны, чтобы действовать активно. Чтобы мы могли наступать и громить противника», — сказал Шурыгин в эфире «Соловьев Live».

По его словам, верховный главнокомандующий никогда не будет посещать фронт просто так. Как правило, такое происходит во время окончания подготовки к серьезным действиям и генеральной проверки на всех уровнях, отметил военный эксперт.

Неделю назад Путин посетил штаб военных, которые участвуют в СВО. Он пообщался с командующими и заслушал их доклады. Через два дня президент побывал в Минске и встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Политики обсудили сотрудничество двух стран.

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Поездка президента России Владимира Путина в Минск и на встречу с военными в зоне СВО указывает на то, что он готовится к новому этапу спецоперации на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. «Это говорит, что нас ждет серьезный этап спецоперации. Основной план — зимняя кампания. Мы укрепили нашу группировку. Она приобрела те очертания, которые нужны, чтобы действовать активно. Чтобы мы могли наступать и громить противника», — сказал Шурыгин в эфире «Соловьев Live». По его словам, верховный главнокомандующий никогда не будет посещать фронт просто так. Как правило, такое происходит во время окончания подготовки к серьезным действиям и генеральной проверки на всех уровнях, отметил военный эксперт. Неделю назад Путин посетил штаб военных, которые участвуют в СВО. Он пообщался с командующими и заслушал их доклады. Через два дня президент побывал в Минске и встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко. Политики обсудили сотрудничество двух стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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