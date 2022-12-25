Рогозину проведут операцию по извлечению осколков из-за угрозы паралича

25 декабря 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

Рогозину проведут операцию по извлечению осколка из шейных позвонков 26 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В понедельник, 26 декабря, экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину сделают операцию по извлечению осколка, полученного при обстреле в Донецке. Политик подчеркнул, что это нужно сделать в том числе для того, чтобы избежать паралича. «Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра [она должна пройти]. […] Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают [как извлечь осколок]», — сообщил Рогозин ТАСС. Ранее сообщалось, что экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в Донецке. По его словам, осколок прошел в сантиметре от позвоночника. Оказалось, что осколок неизвлекаем. Затем Дмитрию Рогозину отказались сделать операцию в Донецке и Ростове-на-Дону из-за ее сложности и его повезли в Москву. Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о готовности вернуться в Донбасс после лечения. 24 декабря Рогозина доставили в подмосковный госпиталь, где сделают ему операцию по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка.

В понедельник, 26 декабря, экс-главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину сделают операцию по извлечению осколка, полученного при обстреле в Донецке. Политик подчеркнул, что это нужно сделать в том числе для того, чтобы избежать паралича. «Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра [она должна пройти]. […] Осколок в шейном позвонке. Оставлять нельзя из-за возможного паралича. И извлекать тоже проблема. Думают [как извлечь осколок]», — сообщил Рогозин ТАСС. Ранее сообщалось, что экс-глава «Роскосмоса» Рогозин был ранен в Донецке. По его словам, осколок прошел в сантиметре от позвоночника. Оказалось, что осколок неизвлекаем. Затем Дмитрию Рогозину отказались сделать операцию в Донецке и Ростове-на-Дону из-за ее сложности и его повезли в Москву. Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о готовности вернуться в Донбасс после лечения. 24 декабря Рогозина доставили в подмосковный госпиталь, где сделают ему операцию по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка.