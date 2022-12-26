В США назвали шесть факторов, которые изменят ситуацию на Украине

WSJ: холода, способность удержать Бахмут и поддержка Запада определят итоги украинского конфликта зимой

26 декабря 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Если на Украине будет теплая зима, танки будут менее маневренными Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США рассказали, какие аспекты определят ход боевых действий на Украине этой зимой. Среди них: погода, возможность закрепиться в Бахмуте и помощь стран Запада Киеву. Анализ факторов привел Стивен Фидлер — руководитель отдела по особым поручениям газеты The Wall Street Journal. Первым определяющим фактором будет погода. «На Украине по-прежнему сезон грязи. Температура упала ниже нуля, но не оставалась низкой достаточно долго, чтобы земля затвердела. Даже гусеничным машинам трудно передвигаться, кроме как по дорогам с твердым покрытием», — рассказал Фидлер в обзоре The Wall Street Journal. Холодная зима поможет украинским бойцам на фронте, но усложнит жизнь простым жителям. И наоборот — теплая зима сделает украинские танки менее маневренными, но украинские граждане смогут легче справиться с дефицитом электроэнергии. Следующим фактором станет статус города Бахмута (Артемовска). Если российская армия сможет получить над ним контроль, то это ослабит боевой дух ВСУ, хотя отступление могло бы обеспечить более выгодные позиции для украинских солдат. Третьим определяющим фактором может стать западная поддержка Украины. Некоторые западные лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, продолжают намекать Украине на необходимость вести переговоры. Еще три определяющих аспекта ситуации на фронте составят способность российской армии проводить наступательные операции и держать оборону, а также способность украинской армии к наступлению в условиях более короткой линии фронта. «Одно из преимуществ потери территории состоит в том, что теперь России приходится защищать гораздо более короткий фронт. И вероятные направления атаки Украины очевидны и для русских», — рассказал Фидлер. С ноября на Украине проводятся экстренные отключения электроэнергии. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Украина переживает худшую зиму со времен Второй мировой войны. Также британские эксперты сообщили, что Украина не сможет пережить зиму без западной поддержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В США рассказали, какие аспекты определят ход боевых действий на Украине этой зимой. Среди них: погода, возможность закрепиться в Бахмуте и помощь стран Запада Киеву. Анализ факторов привел Стивен Фидлер — руководитель отдела по особым поручениям газеты The Wall Street Journal. Первым определяющим фактором будет погода. «На Украине по-прежнему сезон грязи. Температура упала ниже нуля, но не оставалась низкой достаточно долго, чтобы земля затвердела. Даже гусеничным машинам трудно передвигаться, кроме как по дорогам с твердым покрытием», — рассказал Фидлер в обзоре The Wall Street Journal. Холодная зима поможет украинским бойцам на фронте, но усложнит жизнь простым жителям. И наоборот — теплая зима сделает украинские танки менее маневренными, но украинские граждане смогут легче справиться с дефицитом электроэнергии. Следующим фактором станет статус города Бахмута (Артемовска). Если российская армия сможет получить над ним контроль, то это ослабит боевой дух ВСУ, хотя отступление могло бы обеспечить более выгодные позиции для украинских солдат. Третьим определяющим фактором может стать западная поддержка Украины. Некоторые западные лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, продолжают намекать Украине на необходимость вести переговоры. Еще три определяющих аспекта ситуации на фронте составят способность российской армии проводить наступательные операции и держать оборону, а также способность украинской армии к наступлению в условиях более короткой линии фронта. «Одно из преимуществ потери территории состоит в том, что теперь России приходится защищать гораздо более короткий фронт. И вероятные направления атаки Украины очевидны и для русских», — рассказал Фидлер. С ноября на Украине проводятся экстренные отключения электроэнергии. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Украина переживает худшую зиму со времен Второй мировой войны. Также британские эксперты сообщили, что Украина не сможет пережить зиму без западной поддержки.