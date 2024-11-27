В России могут жестко контролировать перемещение мигрантов — их выезд и въезд. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Все случаи въезда в РФ и перемещения мигрантов должны быть поставлены под жесткий контроль государства», — заявил Медведев в рамках совещания по вопросам государственной миграционной политики. Об этом он написал на своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении правил въезда и проживания мигрантов в России. Предлагается, чтобы их въезд осуществлялся только по трудовому вызову, а проживали они в закрытых поселках.
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