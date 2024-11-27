Медведев потребовал жестко контролировать перемещения мигрантов. Видео

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Медведев заявил о жестком контроле мигрантов внутри РФ
Медведев заявил о жестком контроле мигрантов внутри РФ Фото:

В России могут жестко контролировать перемещение мигрантов — их выезд и въезд. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. 

«Все случаи въезда в РФ и перемещения мигрантов должны быть поставлены под жесткий контроль государства», — заявил Медведев в рамках совещания по вопросам государственной миграционной политики. Об этом он написал на своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».  

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении правил въезда и проживания мигрантов в России. Предлагается, чтобы их въезд осуществлялся только по трудовому вызову, а проживали они в закрытых поселках. 

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В России могут жестко контролировать перемещение мигрантов — их выезд и въезд. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.  «Все случаи въезда в РФ и перемещения мигрантов должны быть поставлены под жесткий контроль государства», — заявил Медведев в рамках совещания по вопросам государственной миграционной политики. Об этом он написал на своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».   Ранее в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении правил въезда и проживания мигрантов в России. Предлагается, чтобы их въезд осуществлялся только по трудовому вызову, а проживали они в закрытых поселках. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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