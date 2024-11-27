В Покровске в подконтрольной Украине части ДНР (украинское название Красноармейска) военным ВСУ отдали приказ стрелять в неизвестных лиц из-за страха перед продвижением разведгрупп ВС РФ в регионе и их прорыве на фронте. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Один командир заявил... что военным вокруг Покровска дали приказ стрелять в неустановленных лиц на месте», — передает телеканал. Отмечается, что украинская армия также сообщает о нехватке личного состава.
Один из командиров ВСУ добавил, что Селидово, который был освобожден российской армией, обороняли бригады из 60 украинских военных на шести позициях. Однако ВС РФ оперативно окружили их, что повлекло за собой отступление противника и потерю живой силы.
Ранее командир взвода батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Дмитрий Деркач сообщил, что российские военные освободят всю территорию ДНР до зимы 2024 года. Кроме того, он допустил, что после этого могут начаться мирные переговоры по урегулированию конфликта, передает RT.
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