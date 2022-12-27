В Совфеде предложили перенести штаб-квартиру ООН в Монголию

27 декабря 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Андрей Климов заявил, что Монголия не стремится к мировой гегемонии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Штаб-квартиру ООН нужно перенести из США в по-настоящему нейтральную страну, например в Монголию. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международной политике Андрей Климов. «Штаб-квартиру ООН хорошо бы перенести из США в какую-нибудь подлинно нейтральную страну. Например, в Монголию — она как раз в центре Большой Евразии, где проживают 5 из 8 миллиардов землян», — Андрей Климов в своем telegram-канале . Он отметил, что Монголия не входит в военные блоки и не стремится к мировой гегемонии. Зампред добавил, что для сохранения ООН статуса ключевой международной организации нужно уравновесить участие США, Великобритании, Франции в Совбезе ведущими странами Азии, Африки и Латинской Америки. Ранее стало известно о намерении Киева исключить Россию из ООН, а также лишить ее места в международном Совете Безопасности, сообщает «Царьград». Позже Климов заявил, что исключение РФ из Совбеза ООН будет предполагать закрытие самой организации.

Штаб-квартиру ООН нужно перенести из США в по-настоящему нейтральную страну, например в Монголию. Об этом заявил зампред комитета Совфеда по международной политике Андрей Климов. «Штаб-квартиру ООН хорошо бы перенести из США в какую-нибудь подлинно нейтральную страну. Например, в Монголию — она как раз в центре Большой Евразии, где проживают 5 из 8 миллиардов землян», — Андрей Климов в своем telegram-канале. Он отметил, что Монголия не входит в военные блоки и не стремится к мировой гегемонии. Зампред добавил, что для сохранения ООН статуса ключевой международной организации нужно уравновесить участие США, Великобритании, Франции в Совбезе ведущими странами Азии, Африки и Латинской Америки. Ранее стало известно о намерении Киева исключить Россию из ООН, а также лишить ее места в международном Совете Безопасности, сообщает «Царьград». Позже Климов заявил, что исключение РФ из Совбеза ООН будет предполагать закрытие самой организации.