Власти Киева сообщили о повреждении инфраструктуры

Есть повреждения объектов инфраструктуры, заявил Кулеба
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Объект инфраструктуры в Киевской области был поврежден в ходе обстрелов в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом заявил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.
«Объект инфраструктуры в Киевской области был поражен в ночь на 1 января <…> Есть повреждения», — уточнил он в telegram-канале. При этом тип повреждения и что это был за объект, не сообщается.
Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Она была объявлена в Киеве, Киевской области и других территориях страны.
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