Власти Киева сообщили о повреждении инфраструктуры 01 января 2023 в 12:27 Размер текста - 17 + Есть повреждения объектов инфраструктуры, заявил Кулеба Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Объект инфраструктуры в Киевской области был поврежден в ходе обстрелов в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом заявил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба. «Объект инфраструктуры в Киевской области был поражен в ночь на 1 января <…> Есть повреждения», — уточнил он в telegram-канале. При этом тип повреждения и что это был за объект, не сообщается. Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Она была объявлена в Киеве, Киевской области и других территориях страны. Объект инфраструктуры в Киевской области был поврежден в ходе обстрелов в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом заявил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба. «Объект инфраструктуры в Киевской области был поражен в ночь на 1 января <…> Есть повреждения», — уточнил он в telegram-канале. При этом тип повреждения и что это был за объект, не сообщается. Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Она была объявлена в Киеве, Киевской области и других территориях страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям