31 декабря 2022

Власти Киева сообщили о повреждении инфраструктуры

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Обстрел Городской администрации. Донецк, разрушения, обстрел, последствия обстрела
Есть повреждения объектов инфраструктуры, заявил Кулеба Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Объект инфраструктуры в Киевской области был поврежден в ходе обстрелов в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом заявил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба.

«Объект инфраструктуры в Киевской области был поражен в ночь на 1 января <…> Есть повреждения», — уточнил он в telegram-канале. При этом тип повреждения и что это был за объект, не сообщается.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Она была объявлена в Киеве, Киевской области и других территориях страны.

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Объект инфраструктуры в Киевской области был поврежден в ходе обстрелов в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом заявил глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба. «Объект инфраструктуры в Киевской области был поражен в ночь на 1 января <…> Есть повреждения», — уточнил он в telegram-канале. При этом тип повреждения и что это был за объект, не сообщается. Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Она была объявлена в Киеве, Киевской области и других территориях страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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