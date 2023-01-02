Экс-чиновник обвинил Зеленского в незаконной отмене выборов в Волновахе

03 января 2023 в 06:38 Размер текста - 17 +

Зеленский действовал по подсказке местных властей Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский два года назад участвовал в незаконной отмене местных выборов в Волновахе (ДНР), куда назначил руководителями родственников омбудсмена и депутата Верховной Рады Дмитрия Лубинца. Об этом рассказал бывший юрист украинской районной администрации Волновахского района Владимир Тесля. «Как получилось, что там (в Волновахе — прим. ред.) не проходили выборы — значит, вот эти товарищи, которые руководители советов, райгосадминистрации собрались в Краматорске, написали Зеленскому письмо, как тут опасно проводить выборы: давайте выборы не проводить, а вы назначите просто военно-гражданские администрации», — передает РИА Новости слова бывшего чиновника. В результате Зеленский в феврале 2021 года поставил на должность главы военно-гражданской администрации Волновахи Ивана Лубинца. Его брат Дмитрий Лубинец был депутатом Верховной Рады, а сейчас занимает пост уполномоченного парламентом по правам человека на Украине. Также на руководящий пост попал их отец — Валерий Лубинец, которого назначили главой Хлебодаровской громады. «Вот так они пропетляли эти выборы последние, надурили, остались при власти, в царях», — заключил Тесля Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский неоднократно обманывал народ Украины. Так, герой Украины Надежда Савченко рассказала, что участники АТО (вооруженного конфликта на востоке Украины — прим.ред.) до сих пор не получили землю, которую им обещал президент. На Западе также заметили, что глава Украины решил всех обмануть после падения ракет в Польше, когда в случившемся он обвинил Россию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский два года назад участвовал в незаконной отмене местных выборов в Волновахе (ДНР), куда назначил руководителями родственников омбудсмена и депутата Верховной Рады Дмитрия Лубинца. Об этом рассказал бывший юрист украинской районной администрации Волновахского района Владимир Тесля. «Как получилось, что там (в Волновахе — прим. ред.) не проходили выборы — значит, вот эти товарищи, которые руководители советов, райгосадминистрации собрались в Краматорске, написали Зеленскому письмо, как тут опасно проводить выборы: давайте выборы не проводить, а вы назначите просто военно-гражданские администрации», — передает РИА Новости слова бывшего чиновника. В результате Зеленский в феврале 2021 года поставил на должность главы военно-гражданской администрации Волновахи Ивана Лубинца. Его брат Дмитрий Лубинец был депутатом Верховной Рады, а сейчас занимает пост уполномоченного парламентом по правам человека на Украине. Также на руководящий пост попал их отец — Валерий Лубинец, которого назначили главой Хлебодаровской громады. «Вот так они пропетляли эти выборы последние, надурили, остались при власти, в царях», — заключил Тесля Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский неоднократно обманывал народ Украины. Так, герой Украины Надежда Савченко рассказала, что участники АТО (вооруженного конфликта на востоке Украины — прим.ред.) до сих пор не получили землю, которую им обещал президент. На Западе также заметили, что глава Украины решил всех обмануть после падения ракет в Польше, когда в случившемся он обвинил Россию.