РИА Новости: силовики предоставили доказательства украинской провокации в Бериславе

06 января 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Украина обстрелял жилой дом с целью подставить РФ, уточняет агентство Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска намеренно бьют по жилым домам, расположенные на правом берегу Днепра Херсонской области, чтобы выставить атаки за российские. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в силовых структурах, предоставив фото и видео последствий попаданий по дому в Бериславе. «Из анализа предоставленных сведений установлено, что места прилетов артиллерийских снарядов находятся с северной стороны дома, расположенного по адресу улица Первомайская, 185 в Бериславе. Данное обстоятельство исключает факт обстрела населенного пункта ВС России», — сказал представитель силовых структур агентству. 30 декабря многоквартирный жилой дом в Бериславе (Херсонская область) подвергся артиллерийскому обстрелу. При этом Вооруженные силы Украины пытались выставить его за российскую атаку. Сам город Берислав расположен на правом берегу Днепра. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Украину в обстреле подконтрольного ВСУ Херсона. Это не первая украинская провокация. Член Общественной палаты РФ, советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич уточнял, что украинцы обстреливают Херсон, чтобы скрыть следы гуманитарной катастрофы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. 9 ноября командующий объединенной группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение отвести российские войска из Херсона, с правого берега Днепра на левый. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские войска намеренно бьют по жилым домам, расположенные на правом берегу Днепра Херсонской области, чтобы выставить атаки за российские. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на источник в силовых структурах, предоставив фото и видео последствий попаданий по дому в Бериславе. «Из анализа предоставленных сведений установлено, что места прилетов артиллерийских снарядов находятся с северной стороны дома, расположенного по адресу улица Первомайская, 185 в Бериславе. Данное обстоятельство исключает факт обстрела населенного пункта ВС России», — сказал представитель силовых структур агентству. 30 декабря многоквартирный жилой дом в Бериславе (Херсонская область) подвергся артиллерийскому обстрелу. При этом Вооруженные силы Украины пытались выставить его за российскую атаку. Сам город Берислав расположен на правом берегу Днепра. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Украину в обстреле подконтрольного ВСУ Херсона. Это не первая украинская провокация. Член Общественной палаты РФ, советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич уточнял, что украинцы обстреливают Херсон, чтобы скрыть следы гуманитарной катастрофы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. 9 ноября командующий объединенной группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин принял решение отвести российские войска из Херсона, с правого берега Днепра на левый.