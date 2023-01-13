Путин поручил разработать план по демобилизации врачей

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин поручил разработать предложения по демобилизации врачей Фото:
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Мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разработать предложения о демобилизации призванных на службу в рамках мобилизации врачей. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Кремля.

«Минобороны России подготовить совместно с Минздравом РФ и органами исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ», — указано на сайте президента.

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разработать предложения о демобилизации призванных на службу в рамках мобилизации врачей. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Кремля. «Минобороны России подготовить совместно с Минздравом РФ и органами исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ», — указано на сайте президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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