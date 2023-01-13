Путин поручил разработать план по демобилизации врачей

Владимир Путин поручил разработать предложения по демобилизации врачей
новость из сюжетаМобилизация в России
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разработать предложения о демобилизации призванных на службу в рамках мобилизации врачей. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Кремля.
«Минобороны России подготовить совместно с Минздравом РФ и органами исполнительной власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ», —
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