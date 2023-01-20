В Киеве приготовились к февральскому наступлению РФ «с трех фронтов»

21 января 2023 в 02:37 Размер текста - 17 +

В офисе Зеленского считают, что РФ в феврале перейдет к атаке с трех фронтов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовится к новому крупному наступлению, которое может начаться в течение нескольких недель с трех фронтов. Об этом заявил член украинской переговорной делегации и глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров. «Атака будет идти с севера, через белорусскую границу, из опорных пунктов России на востоке Украины и с юга», — пишет The Daily Beast со ссылкой на Умерова. По его словам, российские войска окружают Украину с 240 градусов, атакуя со стороны Черного моря, Беларуси и ЛДНР. Также Умеров добавил, что Украине катастрофически не хватает боеприпасов и оружия. «Мы воюем голыми руками», — заявил он. Ранее сообщалось о взятии российскими бойцами населенного пункта Клещеевка, который является одним из наиважнейших пригородов Артемовска. Кроме того, власти Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили о скором взятии в окружение Артемовска. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.

Украина готовится к новому крупному наступлению, которое может начаться в течение нескольких недель с трех фронтов. Об этом заявил член украинской переговорной делегации и глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров. «Атака будет идти с севера, через белорусскую границу, из опорных пунктов России на востоке Украины и с юга», — пишет The Daily Beast со ссылкой на Умерова. По его словам, российские войска окружают Украину с 240 градусов, атакуя со стороны Черного моря, Беларуси и ЛДНР. Также Умеров добавил, что Украине катастрофически не хватает боеприпасов и оружия. «Мы воюем голыми руками», — заявил он. Ранее сообщалось о взятии российскими бойцами населенного пункта Клещеевка, который является одним из наиважнейших пригородов Артемовска. Кроме того, власти Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили о скором взятии в окружение Артемовска. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.