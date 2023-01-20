20 января 2023

В Киеве приготовились к февральскому наступлению РФ «с трех фронтов»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, снайпер, снайперская винтовка, военнослужащие, свд, подготовка военных, тренировка снайперов, подготовка солдат
В офисе Зеленского считают, что РФ в феврале перейдет к атаке с трех фронтов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина готовится к новому крупному наступлению, которое может начаться в течение нескольких недель с трех фронтов. Об этом заявил член украинской переговорной делегации и глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров.

«Атака будет идти с севера, через белорусскую границу, из опорных пунктов России на востоке Украины и с юга», — пишет The Daily Beast со ссылкой на Умерова. По его словам, российские войска окружают Украину с 240 градусов, атакуя со стороны Черного моря, Беларуси и ЛДНР.

Также Умеров добавил, что Украине катастрофически не хватает боеприпасов и оружия. «Мы воюем голыми руками», — заявил он.

Ранее сообщалось о взятии российскими бойцами населенного пункта Клещеевка, который является одним из наиважнейших пригородов Артемовска. Кроме того, власти Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили о скором взятии в окружение Артемовска.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина готовится к новому крупному наступлению, которое может начаться в течение нескольких недель с трех фронтов. Об этом заявил член украинской переговорной делегации и глава Фонда госимущества Украины Рустем Умеров. «Атака будет идти с севера, через белорусскую границу, из опорных пунктов России на востоке Украины и с юга», — пишет The Daily Beast со ссылкой на Умерова. По его словам, российские войска окружают Украину с 240 градусов, атакуя со стороны Черного моря, Беларуси и ЛДНР. Также Умеров добавил, что Украине катастрофически не хватает боеприпасов и оружия. «Мы воюем голыми руками», — заявил он. Ранее сообщалось о взятии российскими бойцами населенного пункта Клещеевка, который является одним из наиважнейших пригородов Артемовска. Кроме того, власти Донецкой Народной Республики (ДНР) заявили о скором взятии в окружение Артемовска. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...