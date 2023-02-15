В Госдуме разработают льготы для детей участников СВО

16 февраля 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о льготах для «детей СВО» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдуму внесут законопроект о льготах для «детей спецоперации». Законопроект об этом разработали депутаты думской фракции ЛДПР и скоро внесут на рассмотрение палаты парламента. Проект федерального закона «О детях специальной военной операции» устанавливает особый статус для граждан России, чье несовершеннолетие пришлось на время проведения СВО на Украине и которые проживали в этот период в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС. Согласно документу, распространить статус «дети СВО» также предполагается на лиц, «проживающих на территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей». Считается, что данные российские территории подвергаются систематическим обстрелам и диверсиям со стороны ВСУ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого на территорию РФ стали прилетать украинские снаряды. В начале февраля армия Украины в очередной раз нанесла удар по Курской области. В Белгородской области бессрочно ввели желтый уровень террористической опасности после обстрела со стороны ВСУ.

В Госдуму внесут законопроект о льготах для «детей спецоперации». Законопроект об этом разработали депутаты думской фракции ЛДПР и скоро внесут на рассмотрение палаты парламента. Проект федерального закона «О детях специальной военной операции» устанавливает особый статус для граждан России, чье несовершеннолетие пришлось на время проведения СВО на Украине и которые проживали в этот период в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС. Согласно документу, распространить статус «дети СВО» также предполагается на лиц, «проживающих на территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей». Считается, что данные российские территории подвергаются систематическим обстрелам и диверсиям со стороны ВСУ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого на территорию РФ стали прилетать украинские снаряды. В начале февраля армия Украины в очередной раз нанесла удар по Курской области. В Белгородской области бессрочно ввели желтый уровень террористической опасности после обстрела со стороны ВСУ.