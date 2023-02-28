SHOT: в Москве обнаружили заминированный грузовик

Полицейские оцепили территорию
На юго-востоке Москвы обнаружили заминированный грузовой автомобиль Hyundai Porter. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Прямо сейчас полицейские оцепили территорию вокруг припаркованного Hyundai Porter на юго-востоке столицы и ждут кинологов», — говорится в сообщении. Там отмечается, что под автомобилем находится предмет, похожий на гранату.
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