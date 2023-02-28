SHOT: в Москве обнаружили заминированный грузовик

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Полицейские оцепили территорию Фото:

На юго-востоке Москвы обнаружили заминированный грузовой автомобиль Hyundai Porter. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Прямо сейчас полицейские оцепили территорию вокруг припаркованного Hyundai Porter на юго-востоке столицы и ждут кинологов», — говорится в сообщении. Там отмечается, что под автомобилем находится предмет, похожий на гранату.

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На юго-востоке Москвы обнаружили заминированный грузовой автомобиль Hyundai Porter. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Прямо сейчас полицейские оцепили территорию вокруг припаркованного Hyundai Porter на юго-востоке столицы и ждут кинологов», — говорится в сообщении. Там отмечается, что под автомобилем находится предмет, похожий на гранату.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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