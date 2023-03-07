Флорист раскрыла символические значения цветов на 8 Марта

Флорист Солод: мимоза является символом стойкости и оптимизма

08 марта 2023 в 07:24 Размер текста - 17 +

Мимозы символизируют стойкость и оптимизм, заявила Людмила Солод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Когда мужчина дарит женщине азалии, он дает ей понять, она для него единственная. Мимоза же символизирует стойкость и оптимизм, заявила флорист Людмила Солод. По ее словам, именно поэтому необходимо дарить женщинам цветы на 8 Марта. «В любом ботаническом саду, в любых оранжереях сейчас цветут азалии. Это хороший вариант подарка, потому что мужчины с помощью этого цветка могут объясниться в чувствах. Когда они дарят азалию, то на языке цветов говорят женщине, что она для них — единственная», — рассказала Людмила Солод радио Sputnik. По словам флориста, мимоза является символом стойкости и оптимизма, так как появляется в феврале. Гиацинты говорят о возрождении чувств и преданности к своей половинке. Тюльпаны символизируют гордость, заявила Солод. «Поэтому цветы на 8 Марта точно дарить надо», — заключила эксперт. Ранее флористы рассказали, какие цветы следует подарить на День матери. Они рекомендуют дарить цветочные композиции. При этом эксперты советуют отталкиваться от жизни и темперамента матери при выборе растений, передают «Дни.ру».

Когда мужчина дарит женщине азалии, он дает ей понять, она для него единственная. Мимоза же символизирует стойкость и оптимизм, заявила флорист Людмила Солод. По ее словам, именно поэтому необходимо дарить женщинам цветы на 8 Марта. «В любом ботаническом саду, в любых оранжереях сейчас цветут азалии. Это хороший вариант подарка, потому что мужчины с помощью этого цветка могут объясниться в чувствах. Когда они дарят азалию, то на языке цветов говорят женщине, что она для них — единственная», — рассказала Людмила Солод радио Sputnik. По словам флориста, мимоза является символом стойкости и оптимизма, так как появляется в феврале. Гиацинты говорят о возрождении чувств и преданности к своей половинке. Тюльпаны символизируют гордость, заявила Солод. «Поэтому цветы на 8 Марта точно дарить надо», — заключила эксперт. Ранее флористы рассказали, какие цветы следует подарить на День матери. Они рекомендуют дарить цветочные композиции. При этом эксперты советуют отталкиваться от жизни и темперамента матери при выборе растений, передают «Дни.ру».