РБК: Альфа-банк подтвердил, что Фридман и Авен продают свои доли

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Город. Курган, альфа банк
Михаил Фридман и  Петр Авен продают доли в Альфа Банке, чтобы уйти от санкций, подтвердили в банке Фото:
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Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продают свои доли в Альфа-банк предпринимателю Андрею Косогову. Данную информацию подтвердили в банке.

«Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано», — сказал представитель Альфа-банка, передает РБК. Также уточнялось, что сторонам надо пройти ряд корпоративных и юридических процедур для завершения сделки. Уточнялось, что Фридман планирует передать 32,9% своих акций, еще 12,4% передает Авен. Акции продаются через люксембургскую холдинговую компанию ABH Holdings S.A.

Ранее сообщалось, что бизнесмены Фридман и Авен продадут своему деловому партнеру Андрею Косогову доли в Альфа-банке за 2,3 миллиардов долларов. Об этом писала американская газета The Financial Times. Авторы материала предполагают, что это один из способов для российских бизнесменов избавиться от западных санкций.

США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ с началом спецоперации по защите Донбасса. Давление направлено как против компаний, так и конкретных граждан. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе Фридман.

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Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продают свои доли в Альфа-банк предпринимателю Андрею Косогову. Данную информацию подтвердили в банке. «Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано», — сказал представитель Альфа-банка, передает РБК. Также уточнялось, что сторонам надо пройти ряд корпоративных и юридических процедур для завершения сделки. Уточнялось, что Фридман планирует передать 32,9% своих акций, еще 12,4% передает Авен. Акции продаются через люксембургскую холдинговую компанию ABH Holdings S.A. Ранее сообщалось, что бизнесмены Фридман и Авен продадут своему деловому партнеру Андрею Косогову доли в Альфа-банке за 2,3 миллиардов долларов. Об этом писала американская газета The Financial Times. Авторы материала предполагают, что это один из способов для российских бизнесменов избавиться от западных санкций. США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ с началом спецоперации по защите Донбасса. Давление направлено как против компаний, так и конкретных граждан. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе Фридман.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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