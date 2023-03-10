РБК: Альфа-банк подтвердил, что Фридман и Авен продают свои доли

10 марта 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Михаил Фридман и Петр Авен продают доли в Альфа Банке, чтобы уйти от санкций, подтвердили в банке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продают свои доли в Альфа-банк предпринимателю Андрею Косогову. Данную информацию подтвердили в банке. «Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано», — сказал представитель Альфа-банка, передает РБК. Также уточнялось, что сторонам надо пройти ряд корпоративных и юридических процедур для завершения сделки. Уточнялось, что Фридман планирует передать 32,9% своих акций, еще 12,4% передает Авен. Акции продаются через люксембургскую холдинговую компанию ABH Holdings S.A. Ранее сообщалось, что бизнесмены Фридман и Авен продадут своему деловому партнеру Андрею Косогову доли в Альфа-банке за 2,3 миллиардов долларов. Об этом писала американская газета The Financial Times. Авторы материала предполагают, что это один из способов для российских бизнесменов избавиться от западных санкций. США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ с началом спецоперации по защите Донбасса. Давление направлено как против компаний, так и конкретных граждан. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе Фридман.

Российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен продают свои доли в Альфа-банк предпринимателю Андрею Косогову. Данную информацию подтвердили в банке. «Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано», — сказал представитель Альфа-банка, передает РБК. Также уточнялось, что сторонам надо пройти ряд корпоративных и юридических процедур для завершения сделки. Уточнялось, что Фридман планирует передать 32,9% своих акций, еще 12,4% передает Авен. Акции продаются через люксембургскую холдинговую компанию ABH Holdings S.A. Ранее сообщалось, что бизнесмены Фридман и Авен продадут своему деловому партнеру Андрею Косогову доли в Альфа-банке за 2,3 миллиардов долларов. Об этом писала американская газета The Financial Times. Авторы материала предполагают, что это один из способов для российских бизнесменов избавиться от западных санкций. США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ с началом спецоперации по защите Донбасса. Давление направлено как против компаний, так и конкретных граждан. Под ограничения попали многие российские бизнесмены, в том числе Фридман.