Центробанк продлил ограничения на снятия иностранной валюты

Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2026 года. Об этом говорится на официальном сайте регулятора.
Решение связано с продолжающимися санкциями западных стран, которые препятствуют отечественным финансовым организациям приобретать наличную валюту за рубежом. Для физических лиц, открывших валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года, сохраняется установленный лимит на снятие наличных. Граждане могут получить сумму, не превышающую остаток средств на 00:00 по московскому времени 9 марта 2022 года, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в евро.
Если остаток на счету превышает установленный лимит, граждане по-прежнему могут получить оставшиеся средства только в рублях. При этом сумма, выдаваемая в рублях, рассчитывается по официальному курсу Банка России на дату выплаты. Для средств, размещенных до 9 сентября 2022 года, применяется курс на день выплаты, а для размещенных после этой даты — курс на дату выдачи.
Важное условие для граждан — банки не имеют права взимать комиссию при выдаче наличной иностранной валюты со счетов или вкладов. Этот запрет также продлен на шесть месяцев, до марта 2026 года. Что касается валютных переводов без открытия счета, а также переводов через электронные кошельки, то их выдача производится исключительно в рублях.
Для юридических лиц, не являющихся резидентами России, запрет на получение наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов и японских иенах сохраняется до 9 марта 2026 года. Однако по другим иностранным валютам таких ограничений нет. Юридические лица — резиденты Российской Федерации в течение ближайших шести месяцев могут снимать наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только для командировочных расходов. При этом размер выдаваемых средств определяется в соответствии с нормативами, установленными российским законодательством. Для других валют ограничений на снятие наличных нет, если операции соответствуют требованиям законодательства.
