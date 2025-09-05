Официальный пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, стоит ли верить американскому главе Дональду Трампу в контексте украинского конфликта, подчеркнул, что верить на слово не стоит вообще никому. Об этом Песков сказал в ходе Восточного экономического форума.
«На слово верить нельзя никому. Нужны юридически обязывающие документы. И вот такие документы должны обрамлять любые договоренности», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос о периодических заявлениях как Трампа, так и других мировых политиков об окончании конфликта на Украине. Его слова передает aif.ru. В Кремле также отметили, что Россия имеет «хороший опыт» взаимодействия с западными партнерами, однако неоднократно сталкивалась с нарушением устных договоренностей.
Во Владивостоке сейчас проходит Восточный экономический форум (ВЭФ). Участники форума обсуждали перспективы и риски международного сотрудничества, а также новые условия ведения внешней политики России. В международном мероприятии также принял участие лично Путин. Его выступление стало частью широкой дискуссии о стратегии безопасности и экономического развития страны в условиях продолжающегося давления со стороны западных государств.
