Ученые назвали способ снизить риск диабета у беременных

Доктор Ким: приглушенный свет перед сном снизит риск развития диабета при беременности

Из-за яркого света перед сном повышается частота сердечных сокращений у беременных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приглушенный свет за несколько часов до сна может помочь снизить риск развития диабета у беременных женщин. К таким выводам пришли ученые из Северо-Западного университета (США).

«Яркий свет перед сном негативно влияет на метаболизм глюкозы из-за гиперактивности симпатической нервной системы. <…> Из-за этого частота сердечных сокращений повышается перед сном. <…> Воздействие света перед сном значительно повышает вероятность развития гестационного диабета», — сказала доктор Минджи Ким, ведущий автор исследования. Ее слова передает Ридус. Для проведения эксперимента с 2011 по 2013 года на беременных женщинах измерялось воздействие света на организм.

Всего в исследовании приняли участие 740 девушек. Воздействие измерялось при помощи актиграфа — прибора для измерения качества сна.

Ранее невролог Санджив Котаре рассказал, что приглушенный свет также поможет при бессоннице. Также кардиолог Юлия Черепнина рассказала, при каких опасных заболеваниях могут неметь пальцы. В список она включила сахарный диабет.