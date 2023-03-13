Mash: Костомарову ампутируют еще одну конечность

13 марта 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

У Романа Костомарова прогрессирует сепсис Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Российскому фигуристу Роману Костомарову собираются ампутировать еще одну конечность, сейчас его готовят к операции. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Помимо того, сепсис продолжает прогрессировать, хирурги планируют провести повторную ампутацию, чтобы сохранить жизнь спортсмену. Роман сильно ослаб, и единственное, что может сделать, — это изредка открыть глаза», — передает Mash. Костомаров все еще дышит через трубку, отмечает telegram-канал. Ранее СМИ сообщали, что состояние Костомарова улучшается. Он попал в больницу из-за осложнений после пневмонии, пишет «Утро.ру». Сообщалось, что ему ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук, передает «Дни.ру». Затем ампутировали кисть, сообщал «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

Российскому фигуристу Роману Костомарову собираются ампутировать еще одну конечность, сейчас его готовят к операции. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Помимо того, сепсис продолжает прогрессировать, хирурги планируют провести повторную ампутацию, чтобы сохранить жизнь спортсмену. Роман сильно ослаб, и единственное, что может сделать, — это изредка открыть глаза», — передает Mash. Костомаров все еще дышит через трубку, отмечает telegram-канал. Ранее СМИ сообщали, что состояние Костомарова улучшается. Он попал в больницу из-за осложнений после пневмонии, пишет «Утро.ру». Сообщалось, что ему ампутировали обе стопы и несколько пальцев рук, передает «Дни.ру». Затем ампутировали кисть, сообщал «Матч ТВ» со ссылкой на источник.