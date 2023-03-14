Трамп оценил риск начала ядерной войны с Россией

Трамп: США и России грозит ядерная война из-за решений Байдена

14 марта 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Трамп заявил о возможной ядерной войне между державами Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore Между Россией и США может начаться ядерная война из-за неправильных решений президента Штатов Джо Байдена. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Это зависит от того, кто является президентом Соединенных Штатов. На данный момент, с Байденом в качестве президента, абсолютно да. Он говорит и делает неправильные вещи в неподходящее время», — передает слова Трампа журналист Fox News Такер Карлсон. Так он ответил на вопрос, грозит ли Соединенным Штатам ядерная война с Россией. Ранее Трамп сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить военную помощь Украине. Трамп предупредил, что именно от этой встречи будет зависеть дальнейшая поддержка Украины со стороны США.

Между Россией и США может начаться ядерная война из-за неправильных решений президента Штатов Джо Байдена. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп. «Это зависит от того, кто является президентом Соединенных Штатов. На данный момент, с Байденом в качестве президента, абсолютно да. Он говорит и делает неправильные вещи в неподходящее время», — передает слова Трампа журналист Fox News Такер Карлсон. Так он ответил на вопрос, грозит ли Соединенным Штатам ядерная война с Россией. Ранее Трамп сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить военную помощь Украине. Трамп предупредил, что именно от этой встречи будет зависеть дальнейшая поддержка Украины со стороны США.