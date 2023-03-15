США не могут найти свой беспилотник, упавший возле Крыма

В США допускают, что не смогут найти БПЛАФото: Министерство обороны Великобритании
США пока не смогли обнаружить свой беспилотник MQ-9 Reaper, который упал в Черное море в районе Крыма. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
«Упавший в Черном море американский беспилотник пока не обнаружен, нет уверенности, что его найдут», — приводит CNN заявление Белого дома. Американские власти подчеркнули, что не хотят превращать эту ситуацию в конфликт между США и Россией.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был зафиксирован полет американского БПЛА. В результате резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый режим и упал в море.
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США пока не смогли обнаружить свой беспилотник MQ-9 Reaper, который упал в Черное море в районе Крыма. Об этом говорится в заявлении Белого дома. «Упавший в Черном море американский беспилотник пока не обнаружен, нет уверенности, что его найдут», — приводит CNN заявление Белого дома. Американские власти подчеркнули, что не хотят превращать эту ситуацию в конфликт между США и Россией. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был зафиксирован полет американского БПЛА. В результате резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый режим и упал в море.