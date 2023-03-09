В Приднестровье нашли доказательства причастности Украины к теракту против властей

Средства для совершения покушения на главу Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского могли быть изготовлены на Украине. Об этом рассказал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
«Речь идет о материально-технических средствах, которые были изготовлены или были связаны с Украиной», — передает слова Игнатьева телеканал «Россия 24». Он добавил, что под средствами подразумеваются взрывчатка и поражающие элементы, а об их принадлежности к Украине говорят и признания одного из подозреваемых в исполнении покушения.
Ранее стало известно, что в Приднестровье предотвратили попытку покушения на лидера непризнанного государства Красносельского, планировавшаяся Службой безопасности Украины (СБУ). Помимо этого, покушение планировалось и на других должностных лиц ПМР.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!