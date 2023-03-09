В Приднестровье нашли доказательства причастности Украины к теракту против властей

Глава МИД ПМР Игнатьев: средства для осуществления теракта были изготовлены на Украине

09 марта 2023 в 15:26 Размер текста - 17 +

Взрывчатку для осуществления теракта изготовили на Украине, заявил Виталий Игнатьев Фото: Министерство обороны Украины Средства для совершения покушения на главу Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского могли быть изготовлены на Украине. Об этом рассказал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. «Речь идет о материально-технических средствах, которые были изготовлены или были связаны с Украиной», — передает слова Игнатьева телеканал «Россия 24». Он добавил, что под средствами подразумеваются взрывчатка и поражающие элементы, а об их принадлежности к Украине говорят и признания одного из подозреваемых в исполнении покушения. Ранее стало известно, что в Приднестровье предотвратили попытку покушения на лидера непризнанного государства Красносельского, планировавшаяся Службой безопасности Украины (СБУ). Помимо этого, покушение планировалось и на других должностных лиц ПМР.

Средства для совершения покушения на главу Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского могли быть изготовлены на Украине. Об этом рассказал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. «Речь идет о материально-технических средствах, которые были изготовлены или были связаны с Украиной», — передает слова Игнатьева телеканал «Россия 24». Он добавил, что под средствами подразумеваются взрывчатка и поражающие элементы, а об их принадлежности к Украине говорят и признания одного из подозреваемых в исполнении покушения. Ранее стало известно, что в Приднестровье предотвратили попытку покушения на лидера непризнанного государства Красносельского, планировавшаяся Службой безопасности Украины (СБУ). Помимо этого, покушение планировалось и на других должностных лиц ПМР.