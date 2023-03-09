В Приднестровье нашли доказательства причастности Украины к теракту против властей

Глава МИД ПМР Игнатьев: средства для осуществления теракта были изготовлены на Украине
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Вооруженные силы Украины. stock, засада, ВСУ, украинские военные, дрг, stock
Взрывчатку для осуществления теракта изготовили на Украине, заявил Виталий Игнатьев Фото:

Средства для совершения покушения на главу Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского могли быть изготовлены на Украине. Об этом рассказал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

«Речь идет о материально-технических средствах, которые были изготовлены или были связаны с Украиной», — передает слова Игнатьева телеканал «Россия 24». Он добавил, что под средствами подразумеваются взрывчатка и поражающие элементы, а об их принадлежности к Украине говорят и признания одного из подозреваемых в исполнении покушения.

Ранее стало известно, что в Приднестровье предотвратили попытку покушения на лидера непризнанного государства Красносельского, планировавшаяся Службой безопасности Украины (СБУ). Помимо этого, покушение планировалось и на других должностных лиц ПМР.

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Средства для совершения покушения на главу Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадима Красносельского могли быть изготовлены на Украине. Об этом рассказал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев. «Речь идет о материально-технических средствах, которые были изготовлены или были связаны с Украиной», — передает слова Игнатьева телеканал «Россия 24». Он добавил, что под средствами подразумеваются взрывчатка и поражающие элементы, а об их принадлежности к Украине говорят и признания одного из подозреваемых в исполнении покушения. Ранее стало известно, что в Приднестровье предотвратили попытку покушения на лидера непризнанного государства Красносельского, планировавшаяся Службой безопасности Украины (СБУ). Помимо этого, покушение планировалось и на других должностных лиц ПМР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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