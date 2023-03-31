Mysl Polska: жителей Польши начали готовить к войне с Россией

01 апреля 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Польше высказались о противостоянии с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Жителей Польши готовят к возможному военному конфликту с Россией, как во времена Санации (политическое движение в Польше 1926 года — прим. URA.RU). Об этом сообщает польское издание Mysl Polska. «Пресловутой точкой над i стало публичное выступление польского посла в Париже, подтвердившего возможность вступления Польши в войну с Россией. Это уже не смешно, это трагично. Именно так наше общество готовят к предстоящим военным действиям, совсем как во времена Санации в период межвоенного 20-летия в прошлом веке», — считает автор издания Mysl Polska Евгений Зинкевич. Он сравнил нынешнюю ситуацию с варкой лягушек, когда температура воды постепенно повышается. Прежде чем лягушка что-то поймет, она уже оказывается сварена, отметил автор. Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский сказал, что страна вступит в войну с Россией, если Украина проиграет российской армии. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что прямое вмешательство Польши в ситуацию на Украине может спровоцировать Третью мировую войну. В случае поражения Украины НАТО могут задуматься о вводе войск, цитирует телеканал 360 экс-советника ЦРУ Джеймса Рикардса.

Жителей Польши готовят к возможному военному конфликту с Россией, как во времена Санации (политическое движение в Польше 1926 года — прим. URA.RU). Об этом сообщает польское издание Mysl Polska. «Пресловутой точкой над i стало публичное выступление польского посла в Париже, подтвердившего возможность вступления Польши в войну с Россией. Это уже не смешно, это трагично. Именно так наше общество готовят к предстоящим военным действиям, совсем как во времена Санации в период межвоенного 20-летия в прошлом веке», — считает автор издания Mysl Polska Евгений Зинкевич. Он сравнил нынешнюю ситуацию с варкой лягушек, когда температура воды постепенно повышается. Прежде чем лягушка что-то поймет, она уже оказывается сварена, отметил автор. Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский сказал, что страна вступит в войну с Россией, если Украина проиграет российской армии. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что прямое вмешательство Польши в ситуацию на Украине может спровоцировать Третью мировую войну. В случае поражения Украины НАТО могут задуматься о вводе войск, цитирует телеканал 360 экс-советника ЦРУ Джеймса Рикардса.