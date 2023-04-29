Экс-офицер США Иствуд разочаровался в главном истребителе страны

Бывший офицер США Иствуд: 56% истребителей F-35 не готовы к бою из-за невозможности обслуживания
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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, самолет, nato
Истребители США F-35 не готовы к бою, заявил Брент Иствуд Фото:
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Больше 56% истребителей F-35 на вооружении ВВС США не готовы к бою из-за отсутствия необходимых деталей. Об этом заявил бывший американский офицер Брент Иствуд, ссылаясь на данные представителя Минобороны Соединенных Штатов. Иствуд уточнил, что истребители уже давно устарели.

«По словам представителя министерства обороны из офиса совместных программ, американские F-35 в разных родах войск готовы к бою только на 56%», — написал Иствуд в своем материале для американского журнала 19fortyfive. Он добавил, что такая плачевная ситуация складывается из-за отсутствия запасных деталей для истребителей и проблем с цепочкой поставок.

По его словам, такой серьезный недостаток может дать уверенность Китаю проводить больше воздушных операций вблизи США. «Все три варианта F-35 в целом испытывают снижение доступности и использования с возрастом», — цитирует Иствуд Бюджетное управление Конгресса.

Ранее американские пилоты пожаловались, что F-35 не может противостоять российским ПВО С-300, передает телеканал 360. По словам военных, самолет не всегда способен распознавать объекты вокруг себя, так как у систем ПВО есть специальные способы уклонения от своего обнаружения.

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Больше 56% истребителей F-35 на вооружении ВВС США не готовы к бою из-за отсутствия необходимых деталей. Об этом заявил бывший американский офицер Брент Иствуд, ссылаясь на данные представителя Минобороны Соединенных Штатов. Иствуд уточнил, что истребители уже давно устарели. «По словам представителя министерства обороны из офиса совместных программ, американские F-35 в разных родах войск готовы к бою только на 56%», — написал Иствуд в своем материале для американского журнала 19fortyfive. Он добавил, что такая плачевная ситуация складывается из-за отсутствия запасных деталей для истребителей и проблем с цепочкой поставок. По его словам, такой серьезный недостаток может дать уверенность Китаю проводить больше воздушных операций вблизи США. «Все три варианта F-35 в целом испытывают снижение доступности и использования с возрастом», — цитирует Иствуд Бюджетное управление Конгресса. Ранее американские пилоты пожаловались, что F-35 не может противостоять российским ПВО С-300, передает телеканал 360. По словам военных, самолет не всегда способен распознавать объекты вокруг себя, так как у систем ПВО есть специальные способы уклонения от своего обнаружения.
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