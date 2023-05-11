Миронов вступился за Байдена

Миронов: президентство Байдена говорит о жестоком обращении с пожилыми в США

11 мая 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

Нахождение Джо Байдена на посту президента показывает жестокое обращение с пожилыми в США, заявил Сергей Миронов Фото: Official White House / Erin Scott Жестокое обращение с пожилыми в США доказывается нахождением на посту президента США Джо Байдена. С таким заявлением выступил глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». «Президентство Джо Байдена вопиющий пример жестокого обращения с пожилыми людьми в США», — написал Миронов в своем telegram-канале . Он добавил, что все неловкие ситуации, в которые попадает Байден на публике, объясняются нахождением действующего американского лидера не в своей тарелке. Ранее Джо Байден регулярно попадал в неловкие ситуации. В одном из случаев президент США напугал девушку, обняв ее сзади. Также Байден перепутал причину смерти своего сына Бо Байдена. Американский лидер заявил, что он погиб в Ираке, хотя в реальности сын Байдена умер от опухоли мозга. Также глава Белого дома перпутал украинцев с иранцами, передают «Дни.ру».

Жестокое обращение с пожилыми в США доказывается нахождением на посту президента США Джо Байдена. С таким заявлением выступил глава партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». «Президентство Джо Байдена вопиющий пример жестокого обращения с пожилыми людьми в США», — написал Миронов в своем telegram-канале. Он добавил, что все неловкие ситуации, в которые попадает Байден на публике, объясняются нахождением действующего американского лидера не в своей тарелке. Ранее Джо Байден регулярно попадал в неловкие ситуации. В одном из случаев президент США напугал девушку, обняв ее сзади. Также Байден перепутал причину смерти своего сына Бо Байдена. Американский лидер заявил, что он погиб в Ираке, хотя в реальности сын Байдена умер от опухоли мозга. Также глава Белого дома перпутал украинцев с иранцами, передают «Дни.ру».