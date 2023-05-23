Гладков сообщил о смерти пенсионерки во время эвакуации в Белгородской области

23 мая 2023 в 09:24 Размер текста - 17 +

Женщине стало плохо в автобусе Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Во время эвакуации жителей из Грайворонского округа в Белгородской области, связанной с проникновением диверсионно-разведывательной группы, скончалась женщина 1941 года. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков, подчеркнув, что причины смерти уточняются. «К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий (жители сейчас находятся в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района) скончалась женщина 1941 года рождения. Беда, жалко людей. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой», — написал Гладков в своем telegram-канале. Новость по теме Украинские диверсанты зашли в Белгородскую область: что известно к этому часу. Видео По данным губернатора, погибших из-за действий ДРГ среди мирного населения нет. Восемь человек были ранены, двоим из них еще не удалось оказать помощь. Днем 22 мая Гладков сообщил о проникновении ДРГ в Грайворонский округ. Была объявлена контртеррористическая операция. О ситуации доложили президенту РФ Владимиру Путину. По заявлению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, диверсия в Белгородской области, по замыслу ее организаторов, должна отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске.

Во время эвакуации жителей из Грайворонского округа в Белгородской области, связанной с проникновением диверсионно-разведывательной группы, скончалась женщина 1941 года. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков, подчеркнув, что причины смерти уточняются. «К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий (жители сейчас находятся в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района) скончалась женщина 1941 года рождения. Беда, жалко людей. Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой», — написал Гладков в своем telegram-канале. По данным губернатора, погибших из-за действий ДРГ среди мирного населения нет. Восемь человек были ранены, двоим из них еще не удалось оказать помощь. Днем 22 мая Гладков сообщил о проникновении ДРГ в Грайворонский округ. Была объявлена контртеррористическая операция. О ситуации доложили президенту РФ Владимиру Путину. По заявлению его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, диверсия в Белгородской области, по замыслу ее организаторов, должна отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске.