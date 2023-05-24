Путин заявил о двуличности Украины, называющей Россию агрессором

Путин напомнил, что Киев получает деньги за транзит энергоресурсов из России
Украина забирает себе деньги за транзит энергоресурсов из России, при этом называя ее агрессором. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе второго Евразийского экономического форума.
«Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, кассирует деньги за транзит энергоресурсов из РФ», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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