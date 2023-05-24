Путин заявил о двуличности Украины, называющей Россию агрессором

Путин: Украина забирает деньги за транзит российских ресурсов, называя ее агрессором
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Путин напомнил, что Киев получает деньги за транзит энергоресурсов из России Фото:

Украина забирает себе деньги за транзит энергоресурсов из России, при этом называя ее агрессором. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе второго Евразийского экономического форума.

«Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, кассирует деньги за транзит энергоресурсов из РФ», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».

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Украина забирает себе деньги за транзит энергоресурсов из России, при этом называя ее агрессором. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе второго Евразийского экономического форума. «Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, кассирует деньги за транзит энергоресурсов из РФ», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления ведется на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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