Читатели Le Figaro назвали заявление ГУР о Путине достойным театрального шоу

Читатели Le Figaro возмутились желанием ГУР устранить Путина

27 мая 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Французы посчитали, что желание устранить Путина приведет Украину к гибели Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели французской газеты Le Figaro возмутились желанием украинских спецслужб убить президента России Владимира Путина. О том, что Путин является целью «номер один» для Украины ранее заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий. «Все эти украинские разговоры достойны телевизионной программы или театрального шоу», — написал один из читателей. Другой пользователь под никнеймом Patin-couffin посетовал, что Запад ведет Украину в тупик, провоцируя на подобные заявления, результатом которых будет уничтожение этой страны. Пользователь Lamotokrotdanidalgo и вовсе назвал публикацию Le Figaro, содержащие такие заявления о лидере России излишней. «Я думаю, что через 50 лет мы будем анализировать этот конфликт и его причины более взвешенно», — посчитал JDE. Он также обвинил президента США Джо Байдена в обострении конфликта между Западом и Москвой. По его словам, именно Байден провоцирует напряжение между странами, называя Путина убийцей. «Мы открыли ящик Пандоры, и будет очень трудно закрыть его снова», — подытожил читатель. Ранее Скибицкий заявил в интервью немецкой газете Die Welt, что российский лидер находится во главе списка целей ГУР. Согласно словам замглавы ведомства, Украина хочет устранить Путина, поскольку считает его координатором происходящего в зоне СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились желанием украинских спецслужб убить президента России Владимира Путина. О том, что Путин является целью «номер один» для Украины ранее заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий. «Все эти украинские разговоры достойны телевизионной программы или театрального шоу», — написал один из читателей. Другой пользователь под никнеймом Patin-couffin посетовал, что Запад ведет Украину в тупик, провоцируя на подобные заявления, результатом которых будет уничтожение этой страны. Пользователь Lamotokrotdanidalgo и вовсе назвал публикацию Le Figaro, содержащие такие заявления о лидере России излишней. «Я думаю, что через 50 лет мы будем анализировать этот конфликт и его причины более взвешенно», — посчитал JDE. Он также обвинил президента США Джо Байдена в обострении конфликта между Западом и Москвой. По его словам, именно Байден провоцирует напряжение между странами, называя Путина убийцей. «Мы открыли ящик Пандоры, и будет очень трудно закрыть его снова», — подытожил читатель. Ранее Скибицкий заявил в интервью немецкой газете Die Welt, что российский лидер находится во главе списка целей ГУР. Согласно словам замглавы ведомства, Украина хочет устранить Путина, поскольку считает его координатором происходящего в зоне СВО.