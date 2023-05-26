26 мая 2023

Читатели Le Figaro назвали заявление ГУР о Путине достойным театрального шоу

Читатели Le Figaro возмутились желанием ГУР устранить Путина
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Французы посчитали, что желание устранить Путина приведет Украину к гибели Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились желанием украинских спецслужб убить президента России Владимира Путина. О том, что Путин является целью «номер один» для Украины ранее заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий.

«Все эти украинские разговоры достойны телевизионной программы или театрального шоу», — написал один из читателей. Другой пользователь под никнеймом Patin-couffin посетовал, что Запад ведет Украину в тупик, провоцируя на подобные заявления, результатом которых будет уничтожение этой страны. Пользователь Lamotokrotdanidalgo и вовсе назвал публикацию Le Figaro, содержащие такие заявления о лидере России излишней.

«Я думаю, что через 50 лет мы будем анализировать этот конфликт и его причины более взвешенно», — посчитал JDE. Он также обвинил президента США Джо Байдена в обострении конфликта между Западом и Москвой. По его словам, именно Байден провоцирует напряжение между странами, называя Путина убийцей. «Мы открыли ящик Пандоры, и будет очень трудно закрыть его снова», — подытожил читатель.

Ранее Скибицкий заявил в интервью немецкой газете Die Welt, что российский лидер находится во главе списка целей ГУР. Согласно словам замглавы ведомства, Украина хочет устранить Путина, поскольку считает его координатором происходящего в зоне СВО.

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Читатели французской газеты Le Figaro возмутились желанием украинских спецслужб убить президента России Владимира Путина. О том, что Путин является целью «номер один» для Украины ранее заявил заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий. «Все эти украинские разговоры достойны телевизионной программы или театрального шоу», — написал один из читателей. Другой пользователь под никнеймом Patin-couffin посетовал, что Запад ведет Украину в тупик, провоцируя на подобные заявления, результатом которых будет уничтожение этой страны. Пользователь Lamotokrotdanidalgo и вовсе назвал публикацию Le Figaro, содержащие такие заявления о лидере России излишней. «Я думаю, что через 50 лет мы будем анализировать этот конфликт и его причины более взвешенно», — посчитал JDE. Он также обвинил президента США Джо Байдена в обострении конфликта между Западом и Москвой. По его словам, именно Байден провоцирует напряжение между странами, называя Путина убийцей. «Мы открыли ящик Пандоры, и будет очень трудно закрыть его снова», — подытожил читатель. Ранее Скибицкий заявил в интервью немецкой газете Die Welt, что российский лидер находится во главе списка целей ГУР. Согласно словам замглавы ведомства, Украина хочет устранить Путина, поскольку считает его координатором происходящего в зоне СВО.
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