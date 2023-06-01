Пермяков зовут строить завод в ЯНАО за зарплату в 400 тысяч

01 июня 2023 в 20:15 Размер текста - 17 +

Зарплату работодатель обещает выплачивать дважды в месяц Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в ЯНАО, где необходимо трудиться на строительстве завода «Арктик СПГ 2». За вахту в 90 смен рабочим с опытом обещают заплатить до 400 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Вакансии». «Работа вахтой в ЯНАО, строительство завода „Арктик СПГ 2“ на полуострове в акватории Обской губы для жителей Пермского края. Прямой работодатель. Заработная плата — 4400 рублей за смену у сотрудника с опытом работы в монолитном строительстве. Вахта в 90 смен — около 400 тысяч рублей. Для сотрудников без опыта проводим обучение с последующей выдачей удостоверения о квалификации с повышением ставки», — указано в объявлении. Среди условий называются бесплатное жилье в гостинице в комнатах, рассчитанных на трех человек, а также трехразовое горячее питание за счет работодателя в столовой на территории базы. Отправка сотрудников на полуостров осуществляется в течение 10 дней из Москвы, где также оформляются все документы. До столицы соискателям необходимо добираться самостоятельно. Стоимость билета при его предъявлении в бухгалтерии будет включена в заработную плату. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут работать на стройке Курской АЭС-2, где срочно требуются электромонтажники. Рабочим обещают заработную плату в 100 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу вахтовым методом в ЯНАО, где необходимо трудиться на строительстве завода «Арктик СПГ 2». За вахту в 90 смен рабочим с опытом обещают заплатить до 400 тысяч рублей. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Вакансии». «Работа вахтой в ЯНАО, строительство завода „Арктик СПГ 2“ на полуострове в акватории Обской губы для жителей Пермского края. Прямой работодатель. Заработная плата — 4400 рублей за смену у сотрудника с опытом работы в монолитном строительстве. Вахта в 90 смен — около 400 тысяч рублей. Для сотрудников без опыта проводим обучение с последующей выдачей удостоверения о квалификации с повышением ставки», — указано в объявлении. Среди условий называются бесплатное жилье в гостинице в комнатах, рассчитанных на трех человек, а также трехразовое горячее питание за счет работодателя в столовой на территории базы. Отправка сотрудников на полуостров осуществляется в течение 10 дней из Москвы, где также оформляются все документы. До столицы соискателям необходимо добираться самостоятельно. Стоимость билета при его предъявлении в бухгалтерии будет включена в заработную плату. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяков зовут работать на стройке Курской АЭС-2, где срочно требуются электромонтажники. Рабочим обещают заработную плату в 100 тысяч рублей.