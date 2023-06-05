05 июня 2023

Подполковник ВС США Дэвис: ВСУ теряют жизни в ложных надеждах победить Россию

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, бтр, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Конфликт с РФ будет только добавлять жертв ВСУ, заявил Дэвис Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв», — заявил офицер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ранее Дэвис заявил, что украинская армия не сможет вытеснить российскую армию с занятых позиций. По его словам, для ВСУ это совершенно нереальная боевая цель, пишет «Национальная служба новостей». Также он выразил мнение, что принятие Украиной своего нейтралитета может привести к быстрому завершению конфликта, пишет МК.

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Украинские солдаты расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. «Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв», — заявил офицер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Ранее Дэвис заявил, что украинская армия не сможет вытеснить российскую армию с занятых позиций. По его словам, для ВСУ это совершенно нереальная боевая цель, пишет «Национальная служба новостей». Также он выразил мнение, что принятие Украиной своего нейтралитета может привести к быстрому завершению конфликта, пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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