Подполковник ВС США Дэвис: ВСУ теряют жизни в ложных надеждах победить Россию 06 июня 2023 в 04:32 Размер текста - 17 + Конфликт с РФ будет только добавлять жертв ВСУ, заявил Дэвис Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские солдаты расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. «Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв», — заявил офицер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Ранее Дэвис заявил, что украинская армия не сможет вытеснить российскую армию с занятых позиций. По его словам, для ВСУ это совершенно нереальная боевая цель, пишет «Национальная служба новостей». Также он выразил мнение, что принятие Украиной своего нейтралитета может привести к быстрому завершению конфликта, пишет МК . Украинские солдаты расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. «Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв», — заявил офицер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Ранее Дэвис заявил, что украинская армия не сможет вытеснить российскую армию с занятых позиций. По его словам, для ВСУ это совершенно нереальная боевая цель, пишет «Национальная служба новостей». Также он выразил мнение, что принятие Украиной своего нейтралитета может привести к быстрому завершению конфликта, пишет МК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям