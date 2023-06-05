Украинские солдаты расплачиваются жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв», —
Ранее Дэвис заявил, что украинская армия не сможет вытеснить российскую армию с занятых позиций. По его словам, для ВСУ это совершенно нереальная боевая цель, пишет «Национальная служба новостей». Также он выразил мнение, что принятие Украиной своего нейтралитета может привести к быстрому завершению конфликта, пишет
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