Россиянам объяснили, как оформить на себя заброшенный садовый участок соседа

10 июня 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Никита Чаплин назвал три варианта законного оформления чужого участка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Законно оформить заброшенный соседский садовый участок, если бывший собственник отказался от прав на нее либо умер, а наследники не вступили в права собственности. Также это возможно, если гражданин ухаживает за земельным участком, но в течение 15 лет законные владельцы не объявляются. Об этом заявил председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин. «Такое случается, когда бывший собственник отказался от прав на нее либо умер, а наследники не вступили в права собственности в нужный срок и забыли про участок <…> Другой вариант — это приобретательная давность, когда лицо ухаживает за земельным участком или занимает бесхозный дом и открыто в нем проживает, а при этом в течение 15 лет законные владельцы не объявляются и не предъявляют свои права на это имущество», — передает слова Чаплина РИА Новости. Также он рассказал, что изъят участок у недобросовестного собственника можно в том случае, если участок заброшен более трех лет или используется с нарушением. Однако такое изъятие производится в пользу муниципального образования, заявил Чаплин. Ранее URA.RU сообщало, когда выгодно покупать квартиру. В беседе с изданием риелтор Александр Харыбин рассказал, что в 2023 году покупка квартиры может привести к потере денег. Также сообщалось, что с 1 января 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%. Это связано с обновлением программы поддержки ипотечного кредитования Центробанком. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Законно оформить заброшенный соседский садовый участок, если бывший собственник отказался от прав на нее либо умер, а наследники не вступили в права собственности. Также это возможно, если гражданин ухаживает за земельным участком, но в течение 15 лет законные владельцы не объявляются. Об этом заявил председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин. «Такое случается, когда бывший собственник отказался от прав на нее либо умер, а наследники не вступили в права собственности в нужный срок и забыли про участок <…> Другой вариант — это приобретательная давность, когда лицо ухаживает за земельным участком или занимает бесхозный дом и открыто в нем проживает, а при этом в течение 15 лет законные владельцы не объявляются и не предъявляют свои права на это имущество», — передает слова Чаплина РИА Новости. Также он рассказал, что изъят участок у недобросовестного собственника можно в том случае, если участок заброшен более трех лет или используется с нарушением. Однако такое изъятие производится в пользу муниципального образования, заявил Чаплин. Ранее URA.RU сообщало, когда выгодно покупать квартиру. В беседе с изданием риелтор Александр Харыбин рассказал, что в 2023 году покупка квартиры может привести к потере денег. Также сообщалось, что с 1 января 2024 года первоначальный взнос по ипотеке вырастет до 30%. Это связано с обновлением программы поддержки ипотечного кредитования Центробанком.