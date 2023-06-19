Песков: Россия и Белоруссия будут противостоять общим противникам

19 июня 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

У России и Белоруссии есть много врагов, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Белоруссия будут противостоять врагам, которые пытаются нарушить стабильность двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Ранее The Times опубликовала сообщение, что граждане Белоруссии, уехавшие из страны, готовят госпереворот и свержение Александра Лукашенко. Подготовка якобы ведется на территории Польши. Песков отметил, что не знает о подобных планах, однако очевидно, что и у Минска, и у Москвы очень много недругов и даже врагов. «Среди них есть и те, кто не против покуситься на нашу стабильность. Мы и Белоруссия полны решимости противостоять этим попыткам», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, будет ли Москва совместно с Минском пытаться предотвратить переворот.

Россия и Белоруссия будут противостоять врагам, которые пытаются нарушить стабильность двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Ранее The Times опубликовала сообщение, что граждане Белоруссии, уехавшие из страны, готовят госпереворот и свержение Александра Лукашенко. Подготовка якобы ведется на территории Польши. Песков отметил, что не знает о подобных планах, однако очевидно, что и у Минска, и у Москвы очень много недругов и даже врагов. «Среди них есть и те, кто не против покуситься на нашу стабильность. Мы и Белоруссия полны решимости противостоять этим попыткам», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, будет ли Москва совместно с Минском пытаться предотвратить переворот.