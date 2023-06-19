Песков: Россия и Белоруссия будут противостоять общим противникам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
У России и Белоруссии есть много врагов, отметил Дмитрий Песков Фото:

Россия и Белоруссия будут противостоять врагам, которые пытаются нарушить стабильность двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

Ранее The Times опубликовала сообщение, что граждане Белоруссии, уехавшие из страны, готовят госпереворот и свержение Александра Лукашенко. Подготовка якобы ведется на территории Польши.

Песков отметил, что не знает о подобных планах, однако очевидно, что и у Минска, и у Москвы очень много недругов и даже врагов. «Среди них есть и те, кто не против покуситься на нашу стабильность. Мы и Белоруссия полны решимости противостоять этим попыткам», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, будет ли Москва совместно с Минском пытаться предотвратить переворот.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Белоруссия будут противостоять врагам, которые пытаются нарушить стабильность двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Ранее The Times опубликовала сообщение, что граждане Белоруссии, уехавшие из страны, готовят госпереворот и свержение Александра Лукашенко. Подготовка якобы ведется на территории Польши. Песков отметил, что не знает о подобных планах, однако очевидно, что и у Минска, и у Москвы очень много недругов и даже врагов. «Среди них есть и те, кто не против покуситься на нашу стабильность. Мы и Белоруссия полны решимости противостоять этим попыткам», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, будет ли Москва совместно с Минском пытаться предотвратить переворот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...